Archivi di Stato, rinvenute due pagine della prima edizione della Divina Commedia di Dante Alighieri

Genova. Due pagine della prima edizione della Divina Commedia sono state trovate durante i lavori di trasferimento dell’Archivio di Stato della Spezia.

Lo annuncia il sindaco Pierluigi Peracchini sullas stampa locale spiegando che “si tratta di due pagine autentiche dei canti del Purgatorio e del Paradiso della prima edizione della Divina Commedia di Dante Alighieri, parliamo ovviamente del XIV secolo e dell’originale della Pax Dantis”.

“È un fatto straordinario, la scoperta di un tesoro di valore inestimabile – commenta il sindaco -. Ora intendiamo individuare presto un percorso con il Ministero della Cultura per un’esposizione. La Pax Dantis, che concluse la guerra tra i Malaspina e i vescovi di Luni, è un tesoro assoluto e inedito di cui mai si era parlato nella storia della nostra città – ricorda -. Come i resti della Divina Commedia. È un fatto straordinario e di rilievo assoluto per la nostra città e per la nostra cultura”.