Genova. Sciopero e presidio dei lavoratori di Ansaldo Energia, giovedì mattina, in concomitanza con l’assemblea pubblica che Confindustria ha organizzato proprio nelle officine di Ansaldo. Alla base della protesta, il mancato rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici.

“Il contratto metalmeccanico è il più importante contratto collettivo in Italia – ha detto Stefano Bonazzi segretario generale Fiom Liguria – mette al centro l’aumento del salario, che i lavoratori metalmeccanici negli anni ormai hanno perso. La lotta è per recuperarlo, c’è una trattativa in corso che si è interrotta a novembre e oggi comincia la risposta dei metalmeccanici, con le due ore di sciopero dei lavoratori Ansaldo durante l’assemblea pubblica di Confindustria”.

La protesta, ha proseguito Bonazzi, proseguirà il 13 dicembre con uno sciopero generale in piazza Massena: “Quello che ci serve oggi è mostrare loro cosa vogliono i lavoratori – sottolinea il segretario generale Fiom – è un primo segnale di attenzione e allerta. Non stiamo facendo finta, l’unico modo per riconquistare il contratto è la lotta”.

“Su Genova ci sono una serie di criticità – ha ricordato Bonazzi – due le vertenze complesse: una è quella della siderurgia e dell’ex Ilva, che ha respiro nazionale e deve vedere un rilancio significativo sul territorio, l’altra è quella di Piaggio. Siamo in attesa dei compratori e vedremo se questo settore resterà sul nostro territorio”.

I lavoratori sono rimasti in presidio fino all’inizio dell’assemblea contestando gli industriali con cori, petardi e fumogeni. A rispondere a distanza è stato il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini: “Per il contratto è deputata Federmeccanica, stanno lavorando per il rinnovo. Per quanto riguarda le manifestazioni, figuriamoci se dobbiamo bloccarle. L’importante è che siano manifestazioni democratiche e senza scontri, questo per noi è fondamentale”.

guarda tutte le foto 7



Assemblea pubblica di Confindustria in Ansaldo Energia: la protesta dei lavoratori

Ha poi aggiunto: “L’unica cosa che mi chiedo è come mai, visti i problemi dati dal green deal che avremo nel 2025 su alcune filiere, io non ho mai vicino a me i sindacati a combattere le battaglie che servono per mantenere i posti di lavoro. Mi farebbe piacere averli a fianco a me, purtroppo non li vedo e quindi non capisco perché non abbiamo dichiarazioni in tal senso. Che dicano ai lavoratori, come sta facendo l’industria, che serve cambiare passo perché non esiste più tempo e si rischia di perdere altre imprese”.