Amt riceve la certificazione di “Sistema per la Parità di Genere”. Gavuglio: “Ambiente di lavoro basato sul rispetto”

Genova. Nell’ambito del sistema di Qualità, AMT ha conseguito la certificazione di Sistema per la Parità di Genere. Un passo importante nel percorso aziendale improntato al rispetto e alla valorizzazione di ogni persona, alla promozione di un contesto lavorativo inclusivo e all’eliminazione di ogni distinzione di genere. Valori che AMT, tra le prime aziende italiane di Tpl a conseguire una Certificazione per la Parità di Genere, da sempre condivide e promuove, sia nel suo contesto lavorativo interno, sia all’esterno dell’organizzazione. L’azienda ha deciso di concretizzare tali principi e linee guida adottando un Sistema per la Parità di Genere, certificato dal RINA, con lo scopo di assicurare un’efficace gestione di processi di management equi, trasparenti e attenti alle tematiche delle pari opportunità. Attraverso una policy dedicata e le azioni a essa collegate, definite dal Comitato guida del sistema di gestione per la parità di genere, AMT si impegna a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e privo di discriminazioni.

“È sempre più importante garantire la sostenibilità di un ambiente di lavoro in cui tutti possano avere pari opportunità, non solo in termini di accesso a posizioni apicali, ma anche rispetto a retribuzione e avanzamento di carriera, senza penalizzare nessuno, soprattutto chi ha imprescindibili impegni familiari – dichiara Sergio Gambino, assessore a Sicurezza, Polizia Locale, Protezione civile, Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico – La certificazione per la Parità di Genere rappresenta un passo significativo, perché assicura standard oggettivi e obiettivi concreti da raggiungere, permettendo di lavorare tutti nella stessa direzione. Sono molto orgoglioso di questo risultato iniziale, che comporterà certamente impegno e responsabilità per tutti, ma che rappresenta anche un’importante opportunità per costruire un futuro più equo e inclusivo”.

“È una certificazione che abbiamo fortemente voluto per l’importanza dei valori che afferma, nei quali l’azienda si rispecchia da sempre. Con questo percorso, infatti, abbiamo compiuto un ulteriore e importante passo verso la promozione di un approccio sempre più inclusivo nel contesto lavorativo aziendale – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente e direttore generale di AMT – In piena continuità con le linee guida in tema di pari opportunità che già perseguiamo, abbiamo deciso di adottare un Sistema per la Parità di Genere. Si tratta di uno strumento che promuove e assicura un ambiente di lavoro equo, privo di discriminazioni e stereotipi e basato sul rispetto reciproco tra donne e uomini”.