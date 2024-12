Amt, nuovi orari potenziati per tre servizi integrativi della Media Valbisagno

Genova. Novità per i servizi integrativi I13, I14 e I25: a partire da lunedì 9 dicembre entrano in vigore i nuovi orari di alcune linee collinari della Media Valbisagno, che prevedono un potenziamento del servizio, in particolare nelle ore pomeridiane, sia nei giorni feriali che al sabato.

Queste modifiche hanno come obiettivo di migliorare la copertura oraria e la frequenza, offrendo un servizio più accessibile e comodo per gli utenti.

“Il Municipio IV Media Val Bisagno, unitamente ad Amt, dopo aver ascoltato le necessità e le esigenze degli abitanti della municipalità, in particolare della zona Gavette, Banchelle, via Monterosa e via Montenero, ha concordato con Amt un nuovo orario che potenzierà le linee di trasporto integrative e collinari di pazzale Resasco / salita Sant’Antonino e piazzale Resasco / via della Gava – dichiarano Maurizio Uremassi e Vincenzo Apicella, rispettivamente presidente e assessore alla mobilità del Municipio – Infatti viene aumentato il numero di corse giornaliere in modo da coprire tutte le possibili necessità e richieste dei cittadini, con inserimento di tratte anche serali. Si sottolinea che, rispetto a quanto esistente, è predisposto anche un servizio per il sabato pomeriggio, fortemente richiesto dalla cittadinanza”.

“Ascoltare le necessità che, attraverso gli enti, arrivano dai cittadini e riuscire a tradurle in servizi più rispondenti alle loro necessità è il nostro impegno – dichiara Ilaria Gavuglio presidente e direttore generale di Amt – Crediamo in questo caso di aver centrato il comune obiettivo, condiviso con il Municipio, di ridistribuire il servizio analizzando la domanda di trasporto e intensificando le corse nelle fasce orarie di maggior richiesta, così da favorire la scelta del trasporto pubblico”.

Di seguito i nuovi orari

• Linea i13 piazzale Resasco – loc. Banchelle

Orario feriale

Piazzale Resasco – via della Gava

06:45 07:17 07:50 08:30 08:50 09:50 10:50 11:50 12.10 12:50 13:43 14:20 14.52 15:24 15:56 16:28 17:00 17:20 17:55 18:30 19:05 19:50

Via della Gava – piazzale Resasco

06:55 07:27 08:00 08:40 09:00 10:00 11:00 12:00 12.20 13:00 13:53 14:30 15:02 15:34 16:06 16:38 17:10 17:30 18:05 18:40 19:15 20:00

Orario del sabato

Piazzale Resasco – via della Gava

09:15 10:15 11:15 12:15 13:00 15:00 15:32 16:04 16:36 17:08 17:40 18:00 18:32 18:56

Via della Gava – piazzale Resasco

09:25 10:25 11:25 12:25 13:10 15:10 15:42 16:14 16:46 17:18 17:50 18:10 18:42 19:06

• Linea i14 piazzale Resasco – loc. Sant’Antonino

Orario feriale

Piazzale Resasco – salita Sant’Antonino (piazzale Chiesa)

07:05 08:10 09:10 10:10 11:30 12:30 13:30 14:03 14:40 15:12 15:44 16:16 16:48 17:40 18.15 18:50 19:30

Salita Sant’Antonino (piazzale Chiesa) – piazzale Resasco

07:11 08:16 09:16 10:16 11:36 12:36 13:36 14:09 14:46 15:18 15:50 16:22 16:54 17:46 18.21 18:56 19:36

Orario del sabato

Piazzale Resasco – Salita Sant’Antonino (piazzale Chiesa)

09:35 10:35 11:35 12:35 15:20 15:5216:24 16:56 17:28 18:20

Salita Sant’Antonino (piazzale Chiesa) – Piazzale Resasco

09:41 10:41 11:41 12:41 15:26 15:58 16:30 17:02 17:34 18:26

• Linea i25 piazza Garrassini – via Monte Rosa

Orario feriale e del sabato

Piazza Garrassini – via Monte Rosa

09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45

Via Monte Rosa – piazza Garrassini

09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:12 16:37 17:02 17:27 17:52