Amt, a Genova autobus gratis per over 70 e under 14 fino al 30 aprile 2025

Genova. Autobus, metropolitana, impianti verticali e navebus gratis per gli over 70 e gli under 14 genovesi anche nel 2025. Sicuramente, stanno alle informazioni ufficiali, la politica commerciale sperimentale di Amt, entrata in vigore lo scorso 15 gennaio è stata prorogata fino al 30 aprile 2025.

I risultati della sperimentazione registrati fino al 30 novembre 2024 hanno indicato – dicono da Amt – un incremento superiore all’11% di passeggeri a bordo bus e più 40% medi su metro e impianti verticali; un incremento del 135% di abbonati annuali, passati da 78.000 a 184.000; un incremento del 636% di abbonati annuali under 14 e over 70, passati da 12.000 a 88.300 con l’obiettivo raggiunto di avvicinare i giovani al trasporto pubblico e incentivare gli over 70 a una maggiore mobilità e allo shift modale dal privato al pubblico.

La proroga è stata stabilita fino al 30 aprile 2025 per avere un raffronto comparabile in merito alla circolazione dei nuovi titoli di viaggio.

Cosa fare per rinnovare abbonamenti gratis Amt

Dal pomeriggio di lunedì 30 dicembre i titolari di abbonamenti gratuiti Under 14 e Over 70 in scadenza potranno rinnovare la propria gratuità online. Sarà sufficiente accedere alla pagina dedicata sul sito AMT, cliccare su “Rinnova” e seguire le istruzioni. Per agevolare il rinnovo degli abbonamenti con scadenza dal 14 gennaio al 15 febbraio, sarà concessa una tolleranza di 30 giorni, durante i quali l’abbonamento scaduto sarà comunque considerato valido in fase di controllo. Gli abbonamenti rinnovati saranno validi fino al 30 aprile 2025 (o al compimento dei 14 anni per gli abbonamenti Under 14), indipendentemente dalla data di attivazione. Ricordiamo che non è necessario cambiare la card CityPass ma il rinnovo avverrà sullo stesso supporto.

Amt gratis per under 14 e over 70: come chiedere nuovi CityPass

I nuovi abbonati Under 14 e Over 70 potranno richiedere per la prima volta il loro abbonamento su CityPass AMT gratuitamente, tramite il Fascicolo del Cittadino. L’abbonamento sarà attivato in formato digitale e utilizzabile direttamente dallo smartphone. Alternativamente, sarà possibile ricevere la card fisica al costo di 13 euro per spese di segreteria e spedizione. Tutti i dettagli per i nuovi abbonati Under 14 e Over 70 e relative validità si potranno consultare sulle FAQ che saranno pubblicate lunedì 30 dicembre al pomeriggio sul sito di AMT.

Biglietterie

A partire dal 7 gennaio 2025, i rinnovi e le nuove emissioni potranno essere gestiti anche presso le biglietterie, previa prenotazione, o tramite le Associazioni dei Consumatori. Gli appuntamenti si possono fissare:

tramite il sito AMT,

telefonando all’Associazione dei Consumatori ai numeri 800 180 431 (da fisso) o 010 893 5007 (da cellulare).

Novità per i residenti nella Città metropolitana: l’abbonamento MIV

Dal 1° gennaio 2025 è prevista una novità: i residenti nella Città Metropolitana di Genova, per usufruire gratuitamente della metropolitana e degli impianti verticali, dovranno munirsi del nuovo abbonamento gratuito MIV, che verrà caricato sul CityPass AMT. Il titolo di viaggio, riservato esclusivamente ai residenti nella Città Metropolitana di Genova, sarà valido fino al 30 aprile 2025 indipendentemente dalla data di attivazione.

Il nuovo abbonamento MIV è attivabile dal pomeriggio del 30 dicembre sul Fascicolo del Cittadino, mentre dal 17 febbraio sarà possibile richiedere l’abbonamento anche in biglietteria, a fronte di un costo di 10 euro per diritti di segreteria. Per garantire a tutti i viaggiatori il tempo necessario per dotarsi dell’abbonamento MIV, fino al 30 marzo 2025 sarà possibile viaggiare esibendo un documento d’identità che attesti la residenza nella Città Metropolitana di Genova.

I possessori di abbonamenti mensili o settimanali cartacei e di CityPass AMT con abbonamento in corso di validità potranno continuare a utilizzare la metropolitana e gli impianti verticali fino alla scadenza del loro titolo di viaggio, senza dover richiedere l’abbonamento MIV.

Ulteriori informazioni sul nuovo abbonamento MIV e le relative FAQ saranno disponibili sulla pagina dedicata sul sito AMT a partire dal pomeriggio del 30 dicembre.

Studiata secondo i principi della semplificazione, dell’armonizzazione e dell’integrazione tra bacini urbano e provinciale, ma anche dell’accessibilità e dell’attrattività, la nuova proposta commerciale punta ad avvicinare e fidelizzare l’utente all’uso del mezzo pubblico, facendo di AMT il modo più semplice e conveniente per muoversi senza pensieri sul territorio metropolitano di Genova. Non solo attraverso forme di gratuità riservate ai residenti nella Città metropolitana di Genova (over 70, under 14 e, appunto, a bordo di metro e impianti verticali per tutti) ma anche con titoli di viaggio e abbonamenti semplificati e convenienti.