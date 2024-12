Amiu, Usb: “Cronica mancanza di organizzazione, serve cambio di rotta per tutelare lavoratori e servizio”

Genova. “Siamo molto preoccupati per il futuro dell’azienda. Da un lato i lavoratori continuano a dover far fronte a carenze di spazio e di organizzazione mentre dall’altro lato i piani aziendali per i prossimi anni appaiono ancora confusi. Una situazione precaria che si riflette, e continuerà, a farlo sul servizio finale, oggi gestito quasi giorno per giorno”. Questo il bilancio dello stato dell’arte di Amiu da parte di Usb, sindacato di base che parteciperà alle elezioni delle nuove Rsu aziendali previste per il 3 e il 4 dicembre, votazione che coinvolge circa duemila tra lavoratori e lavoratrici.

A parlare Paolo Petrosino, delegato dell’Unione sindacale di base per Amiu: “In questi mesi la situazione è in stallo. La mancanza cronica di spazi non vede soluzioni e, anzi, i prossimi mesi potrebbe acuirsi maggiormente con l’inizio dei lavori in Volpara, dove già oggi i camion vengono stipati al limite del possibile. Di fatto ad oggi non sappiamo ancora dove sarà organizzato un deposito temporaneo. Ogni giorni gli operatori e le operatrici devono fare i conti con l’incertezza: la raccolta dei rifiuti è sempre legata ai meccanismi dello smaltimento fuori regione, affidato a privati, cosa che complica l’organizzazione di tutta la filiera“.

Oltre alle difficoltà sul campo, le critiche di Usb guardano alla pianificazione aziendale: “C’è molta incertezza sulla realizzazione dei progetti già annunciati ma di fatto al palo. La realizzazione del tbm di Scarpino è in grande ritardo, mentre ad oggi le promesse di riqualificazione e revamping dell’impianto di via Sardonella sono rimaste solo parole. In Val Bisagno la situazione è già al limite del collasso: da tempo chiediamo che sia fatta chiarezza su come saranno gestiti i prossimi mesi e anni, tra cantieri e progetti, per garantire l’efficienza del servizio“.

“Mentre i lavoratori e le lavoratrici si trovano a dover fare i conti con questa situazione di emergenza quotidiana – continua Petrosino – vediamo grande confusione nei piani dell’azienda. Il caso dei bilaterali e del sistema di raccolta dei bidoni cosiddetti intelligenti è emblematico: dopo aver investito decine di milioni di euro hanno “scoperto” che non può essere esteso a tutta la città. Nel frattempo si leggono annunci sulla futura raccolta puntuale dei rifiuti, senza che nessuno sappia spiegare come sarà organizzata nelle varie parti della città, che quindi avranno sistemi non coerenti fra loro“.

“In definitiva come sindacato temiamo che la situazione possa ulteriormente peggiorare – conclude il delegato dell’Unione sindacale di base Paolo Petrosino – con pesantissime ricadute sul servizio, pagato salatamente dai cittadini, e sui lavoratori in balia di scelte aziendali che riteniamo sbagliate, poco chiare e anche pericolose per la stessa Amiu. Occorre cambiare livello di discussione, occorre maggiore ascolto dei lavoratori e delle lavoratrici. Usb continuerà a mobilitarsi nei prossimi mesi per rimettere in discussione e tutelare il futuro dell’azienda e del servizio, ascoltando i lavoratori e le lavoratrici che ogni giorno convivono con difficoltà, incertezza e precarietà”.