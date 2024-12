Spazzatura di Natale, l’appello di Amiu: “Appiattite gli scatoloni, no agli abbandoni illeciti”

Genova. Natale deve ancora entrare nel vivo eppure nelle strade dei vari quartieri di Genova – più in periferia che in centro – si sta già verificando il classico problema della gestione dei rifiuti: da una parte un maggior numero di imballaggi, incarti e addobbi, ma anche avanzi di cene e pranzi, dall’altra parte un servizio di raccolta, quella di Amiu, che non può non fare i conti con le ferie dei dipendenti e la chiusura degli impianti di smaltimento, esterni all’azienda. A rendere il tutto più complicato anche il traffico micidiale dei giorni della vigilia, con auto in doppia fila e code, a ostacolare il passaggio degli autocompattatori.

Ecco quindi che, si tratti di cassonetti smart o dei classici cassonetti ad apertura totale – che ancora resistono in alcune zone di Genova – sono molte le situazioni che vedono i contenitori stracolmi e conseguenti cumuli di rifiuti per strada. Situazioni che, purtroppo, sono destinate a peggiorare nei giorni del 25 e del 26 dicembre, e più in generale in tutto il periodo delle feste. Con una parentesi anche più delicata, quella relativa ai rifiuti pericolosi come, ad esempio, il materiale pirotecnico.

Ecco che quindi da Amiu arriva l’appello ai genovesi (e non solo) per una sorta di collaborazione nel nome del decoro e dell’educazione civica. A partire dal conferimento degli scatoloni e altri imballaggi. “Abbiamo lanciato anche una campagna social – spiega il presidente di Amiu Genova, Giovanni Battista Raggi – per chiedere che i cittadini si impegnino ad appiattire gli scatoloni in modo da non saturare i contenitori e per poter inserire gli stessi imballaggi correttamente nelle fessure dei cassonetti smart e normali, un piccolo gesto che se eseguito da tutti può evitare l’abbandono per strada delle scatole che, peraltro, con il vento forte di questi giorni, possono costituire anche un rischio per automobilisti e scooteristi”.

Amiu assicura che il servizio sarà garantito anche nei giorni festivi, e tutto sommato a ranghi non troppo ridotti. “Molti dipendenti hanno dato disponibilità a coprire i turni nonostante le ferie”, dice Raggi. Tuttavia, anche se i camion dei rifiuti continueranno a circolare, c’è un problema che non si puà risolvere, quello della chiusura degli impianti di smaltimento, esterni ad Amiu, per tutta la giornata del 24 dicembre e per gran parte del 25 dicembre, Natale. “C’è quindi un’oggettiva impossibilità a scaricare – continua Raggi – gli autocompattatori si saturano in fretta”.

Né l’azienda né tantomeno l’amministrazione comunali possono lanciarsi in appelli più spinti, come quello a tenere in casa i rifiuti per qualche giorno, tuttavia i genovesi devono aspettarsi che qualche disagio ci sarà. E uno dei modi per limitare il degrado, e gli accumuli di rifiuti, è praticare correttamente la differenziata, praticare il più possibile il riciclo, ridurre il volume dei rifiuti e, in nessun caso, abbandonarli per strada.

“L’abbandono dei rifiuti – ricorda il presidente di Amiu Genova – non comporta più soltanto una sanzione amministrativa ma è considerato un reato penale, laddove non basta il richiamo all’educazione e al buon senso urge fare presente anche questo aspetto”.

C’è poi una categoria di rifiuti “speciale”, per la quale avere un riguardo aggiuntivo: petardi, botti e in genere materiale pirotecnico, soprattutto se inesploso, possono rappresentare un pericolo sia per i passanti, soprattutto bambini, sia per gli animali, sia per gli operatori ecologici chiamati a raccoglierli. “Abbiamo degli addetti formati appositamente ma ci sono materiali che sono troppo pericolosi – sottolinea Giambattista Raggi – quello che chiediamo ai cittadini, che magari tengono a questa tradizione, di portare eventuali rifiuti pirotecnici nelle isole ecologiche o presso gli ecovan, facendo presente se si tratti soprattutto di materiale inesploso“.

Da Amiu alcuni suggerimenti per un “Natale sostenibile”

Decorazioni e riuso – Un albero di Natale è più speciale se decorato con addobbi fatti in casa. Possiamo utilizzare materiali di recupero come carta, vecchie luci, nastri e tessuti per creare decorazioni originali e personalizzate. Così, ogni addobbo racconta una storia e riduciamo la quantità di nuovi oggetti acquistati.

Raccolta differenziata e smaltimento corretto – Durante le feste, con pacchi e incarti, tendiamo ad accumulare più rifiuti del solito. È importante conoscere le regole per smaltire correttamente carta da regalo e imballaggi. Se possibile, scegliamo materiali riciclabili o riutilizzabili, evitando plastica e nastri non riciclabili. Vuoi non fare errori? Clicca qua e avrai tutte le risposte.

Ricette anti-spreco – Il cibo è uno dei protagonisti delle feste, e spesso le tavole sono così ricche da generare inevitabilmente avanzi. Con un po’ di creatività, possiamo trasformare i cibi avanzati in nuove ricette, evitando sprechi. Basta poco per dare nuova vita a ingredienti che altrimenti andrebbero buttati. Vuoi seguire le nostre ricette anti spreco?

Albero vero o sintetico? – La scelta dell’albero di Natale può sembrare banale, ma è un gesto simbolico. Un albero naturale, se proveniente da coltivazioni sostenibili, può essere una scelta green e può essere piantato o compostato dopo le feste. Gli alberi sintetici, invece, sono riutilizzabili per diversi anni: la scelta ideale è quella che si allinea alle esigenze personali, mantenendo un’attenzione all’ambiente.