Amiu, Marchiani (Fp Cgil): “Subito adeguamenti economici per i dipendenti e aree per la logistica”

Genova.”In Amiu siamo impegnati su diversi fronti: quello economico, a favore dei dipendenti, che dovrà obbligatoriamente prevedere la rivisitazione di accordi ormai sorpassati da una inflazione a due cifre e lo sblocco del terzo livello per chi oggi è in graduatoria. E’ obbligatorio inoltre riportare alla contrattazione il premio incentivante per gli amministrativi che oggi è delegato ad una elargizione del tutto unilaterale per nulla trasparente”.

Così Gianluca Marchiani Segretario Fp Cgil Genova alla vigilia del rinnovo delle rsu in azienda che tra domani e mercoledì coinvolgerà circa 2 mila tra lavoratrici e lavoratori “Per garantire futuro ad Amiu é necessario che il Comune di Genova doti l’Azienda dell’adeguata logistica assegnando aree che consentano di gestire al meglio il servizio – aggiunge Marchiani – per questa carenza, unitamente alla presenza dei nuovi cassonetti “intelligenti”, lavoratrici e lavoratori vivono quotidianamente grandi difficoltà che si ripercuotono anche sul servizio e su salute e sicurezza sul lavoro”.

“L’Amministrazione deve prevedere anche investimenti ad hoc sull’impiantistica che permettano di rendere la città autonoma dal punto di vista di trattamento e smaltimento in modo di contenere la tariffa” conclude il sindacalista.