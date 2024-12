Rifiuti, Amiu: “Riscontrate criticità durante le feste natalizie”. Rafforzate le “squadre lepre” per pulire le aree bidoni

Genova. “Le festività natalizie hanno evidenziato alcune criticità nel sistema di gestione dei rifiuti a Genova, legate principalmente alla chiusura dei siti di conferimento e all’aumento straordinario della produzione di rifiuti“. Così inizia il comunicato stampa diramato questa mattina da Amiu e che mette nero su bianco quello che in molti genovesi hanno pensato, segnalato e condiviso sui social: sulla raccolta dei rifiuti ci sono dei problemi che esplodono in giornate particolari, come ad esempio proprio quelle post feste natalizie.

“Tra i problemi principali – si legge sempre nella nota stampa – c’è l’assenza di un sito di stoccaggio provvisorio all’interno della città: la chiusura delle fosse della Volpara ha complicato la logistica della gestione dei rifiuti, ma questa decisione concordata con l’amministrazione comunale è stata presa per tutelare la qualità della vita dei cittadini della Val Bisagno che per molti anni ha dovuto convivere con questa struttura. Nei giorni festivi, la chiusura di alcuni siti finali di conferimento, gestiti da terzi, ha aggravato la situazione, rendendo necessario un intervento straordinario per ripulire le aree più colpite dagli accumuli”.

Una situazione non nuova in città che in questi giorni di regali e imballaggi è esplosa in molte parti della città, complice anche il “filotto” di festività e la vicinanza con di Natale e Santo Stefano con il fine settimana. “Per affrontare la situazione, Amiu Genova, in stretta collaborazione con il Sindaco facente funzione Pietro Piciocchi e il neo-assessore Mauro Avvenente, ha avviato una serie di interventi straordinari e si prepara a implementare nuove strategie per migliorare il servizio – si legge poi nel comunicato – Per rispondere a queste criticità, Amiu ha concordato con l’Amministrazione di potenziare le cosiddette “squadre lepre” ovvero operatori che precedono i mezzi di raccolta per pulire le aree circostanti ai cassonetti, garantendo maggiore decoro urbano“.

Tra le varie criticità, rimangono in cima alla lista quelle legate ai nuovi “bidoni smart”, più volte finiti al centro della polemica per la loro efficacia e ergonomia, e che in questi mesi si sono “rivelati” incompatibili con le nuove infrastrutture previste dal piano degli Assi di Forza del trasporto pubblico: “Un’altra sfida è rappresentata dai nuovi cassonetti bilaterali – sottolinea la nota stampa di Amiu – Sebbene siano più funzionali per incrementare la raccolta differenziata e in linea con le normative nazionali, queste soluzioni hanno reso meno immediato il conferimento per alcuni cittadini, richiedendo un periodo di adattamento. Tuttavia, questi cassonetti rappresentano un passaggio necessario verso un sistema di tariffazione puntuale più equo e sostenibile”. Il sistema dei bilaterali, oggi presente e operativo in Val Bisagno e nel Levante cittadino, in questi giorni ha evidenziato tutte le sue criticità. Per questo motivo: “Saranno formate delle squadre di educatori ambientali che presiederanno i principali e diversi punti di conferimento – continua Amiu – con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti e fornire indicazioni utili ai cittadini. Parallelamente, saranno intensificate le attività di controllo contro l’abbandono abusivo di rifiuti ingombranti, grazie all’utilizzo di telecamere e task force della Polizia Locale”.

“Un ringraziamento va ai dipendenti che ogni giorno, compreso il Natale e le altre festività, pur nelle difficoltà oggettive e assolutamente non imputabili alla loro volontà. garantiscono comunque un servizio essenziale per la comunità – aggiunge Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu, in conclusione della nota stampa – Non possiamo che sottolineare che sia fondamentale anche la collaborazione dei cittadini. Solo unendo gli sforzi si potrà raggiungere l’obiettivo di una città più ordinata, decorosa e rispettosa”