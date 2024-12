Nuove tappe tra Genova ed entroterra per l’ambulatorio mobile dell’Asl 3: screening gratuiti al fegato

Genova. L’ambulatorio mobile Asl3 prosegue il tour sul territorio. Dopo le tappe nei Comuni di Campo Ligure, Rossiglione, Casella, Montebruno, Cogoleto e Bargagli e nelle delegazioni di Sampierdarena, Struppa-Molassana, Bolzaneto, Voltri e in Piazza De Ferrari venerdì 6 dicembre, è la volta di Busalla.

Lo staff della Diabetologia Asl3, diretta dal dottor Enrico Torre, accoglierà i cittadini dalle 8.30 alle 12.30 a bordo dell’ambulatorio mobile per verificare, gratuitamente e in accesso diretto, la salute del fegato.

Dopo una prima valutazione a cura del personale medico e infermieristico eseguita sui tre parametri base (sovrappeso, pressione alta o colesterolo oltre i limiti), la persona potrà salire sull’ambulatorio mobile per sottoporsi a uno screening non invasivo finalizzato a identificare l’epatopatia metabolica e nel caso essere preso in carico dal servizio. L’iniziativa è in collaborazione con il Dipartimento corretti stili di vita Asl3.

Il tour è partito a settembre e prevede una tappa ogni venerdì nei quartieri genovesi e nei comuni dell’area metropolitana

Ecco le date di dicembre, dalle ore 8.30 alle 12.30:

venerdì 6 dicembre Busalla (Piazza Macciò)

venerdì 13 dicembre Piazza Tazzoli (Genova Sestri Ponente)

venerdì 20 dicembre Piazza Rossetti (Genova Foce)

I prossimi appuntamenti vengono pubblicati ogni mese (per quello successivo) sul sito Asl3: https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2024/5188-venerdi-6-settembre-partenza-tour-sul-territorio-asl3-screening-fegato.html