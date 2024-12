Ambientalisti e associazioni: “Quale trasporto pubblico per la Media Val Bisagno?”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dai comitati e associazioni ambientaliste e a favore della mobilità sostenibile la nota sul trasporto pubblico in Valbisagno.



“Orari potenziati per tre servizi integrativi in Media Valbisagno? Più servizio è sempre una buona notizia, ma non solo su qualche servizio integrativo. Il tutto sembra un “indorare la pillola” a fronte del degrado quotidiano del trasporto pubblico e dei disastri in arrivo con il progetto degli Assi di Forza Sia il Municipio Media Val Bisagno sia AMT hanno dato particolare risalto al potenziamento di tre servizi integrativi (i13, i14, i25) in Val Bisagno, attivato all’inizio di questa settimana. Ci sembra però che l’enfasi che ha accompagnato questo potenziamento sia eccessiva”.

“Maggior servizio, maggior frequenza, più corse, maggiore copertura dell’arco giornaliero sia nei feriali che nei sabati (ma anche nei festivi) è sempre un fatto positivo, ovunque accada, ma servirebbe su tutta la rete AMT. Anche guardando solo alla Val Bisagno, ci sarebbero necessità di potenziamento del servizio non solo sulle linee integrative, ma innanzitutto sulle linee ordinarie, sia su quelle “principali” sia su quelle “secondarie”. Però, a riguardo dei tre servizi integrativi arrivare a dire, come affermato dal Municipio, che “viene aumentato il numero di corse giornaliere in modo da coprire tutte le possibili necessità e richieste dei cittadini, con inserimento di tratte serali” ci sembra sfiori il ridicolo”.

“Un’ultima corsa per la i14 alle 19:30 e per la i13 anche 19:50 e addirittura per la i25 alle 17:45; sarebbe questo “l’inserimento di tratte serali”? E per il Sabato e la Domenica è molto peggio in qualunque periodo del servizio. Si coprono così “tutte le possibili necessità”? Suvvia…. Andando ancor più nel dettaglio, il potenziamento ha tentato di seguire logiche di cadenzamento ma con scarsi effetti: nel caso delle i13 e i14, le nuove corse si succedono con le frequenze più disparate, con buona pace di un orario facilmente memorizzabile dai cittadini e che possa quindi risultare attrattivo. La logica adottata, se c’è stata, sembra più seguire esigenze aziendali interne, dei turni di servizio, e non un’organizzazione orientata verso l’utenza”.

“D’altronde, questo approccio disattento alle esigenze concrete degli utenti non ci stupisce, visto che per AMT gli orari alle fermate e ai capolinea non servono! Danno anche molto da pensare le dichiarazioni del Direttore Generale di AMT, che parla di “ridistribuire il servizio…intensificando le corse nelle fasce orarie di maggior richiesta”. Speriamo sia stato utilizzato un termine impreciso, perché ridistribuire significa togliere da una parte per mettere da un’altra. Quindi, a fronte di un “potenziamento” da una parte dobbiamo aspettarci dei tagli da un’altra? Quale territorio sarà penalizzato?”

“Quali linee saranno depotenziate nelle fasce orarie a “minor” richiesta? Prendiamo comunque atto che per il Direttore Generale “Ascoltare le necessità che, attraverso gli enti, arrivano dai cittadini e riuscire a tradurle in servizi più rispondenti alle loro necessità è il nostro impegno”. Siamo fiduciosi a questo punto che attraverso gli Enti, in questo caso i Municipi, si attivi un potenziamento sistematico di tutte le linee cominciando proprio dalla Media (e anche dalla Bassa) Val Bisagno, dato che ce né un gran bisogno. Solo per fare qualche esempio (ma l’elenco delle linee da potenziare in Val Bisagno è praticamente l’elenco di tutte le linee) il 356 ha visto negli anni una progressiva riduzione delle frequenze, e basta vedere il livello di affollamento (anche nel serale, con la linea 656) per rendersi conto di come il numero delle corse sia insufficiente. Il 48, linea fondamentale che collega direttamente Levante e Val Bisagno oltre ad essere la linea che attraversa un’arteria importante come Corso De Stefanis, prevede attese in alcune fasce della giornata che sfiorano i 20 minuti, e anche in questo caso l’affollamento dei mezzi è intollerabile”.

“In pratica, si fa quasi prima ad andare a piedi a Staglieno da Corso Sardegna che non ad aspettare il 48! Una linea come il 48 dovrebbe prevedere, al contrario di oggi, nelle ore di punta una attesa di 5 minuti tra un mezzo e l’altro, e nelle ore di calma di non più di 10. Alla fine di tutto, l’impressione è che il potenziamento dei tre servizi integrativi i13, i14, i25, sia stato preso a pretesto per effettuare un tentativo propagandistico, anche un po’ maldestro, per distogliere l’attenzione dal fatto che tutto il resto del servizio stesso è altamente insoddisfacente e inaffidabile”.

“E il futuro si prospetta ancora più nero. È infatti chiaro che con l’attivazione del progetto degli Assi di Forza il servizio in tutta la città (a cominciare dalla Val Bisagno) peggiorerà, con la cancellazione della connessione diretta delle linee collinari alle stazioni ferroviarie e della metropolitana, la frantumazione delle linee, la riduzione della capacità dei mezzi, gli interscambi forzati; il tutto “condito” da autobus sovraffollati sulle linee in Centro. Questo tentativo propagandistico sembra una indiretta risposta al fatto che utenti e cittadini stanno protestando in varie parti della città contro il progetto; in Val Bisagno in modo particolare, ad esempio con la raccolta firme a Marassi contro le soluzioni proposte dall’Amministrazione. Insomma, si spaccia un piccolo, parziale (e mal organizzato) intervento di potenziamento su alcune linee integrative- che di certo non “copre tutte le possibili necessità” (!) – come un grande e addirittura omnicomprensivo miglioramento del servizio, presente e magari anche futuro”.