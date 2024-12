Musica, Alfa “fa il palazzetto” anche a Genova: data il 22 novembre 2025

Genova. Dopo l’annuncio dei concerti di Milano e Roma, Alfa ha annunciato oggi una nuova tappa e questa volta, il palazzetto, lo “fa a casa”: il 22 novembre 2025 concerto allo Stadium Genova della Fiumara.

Per Alfa, un’occasione speciale di suonare nella sua città natale dopo due esperienze altrettanto significative: la partecipazione al Goaboa nel 2022 e il concerto al Teatro Politeama nel 2023, nell’ambito del “Tra le nuvole tour”.

Questa volta, però, Alfa si prepara a tornare in grande, portando la sua musica in un palazzetto che si preannuncia una vera e propria festa per il pubblico genovese. Un’opportunità imperdibile per celebrare insieme a lui il legame speciale che lo unisce alla sua città.

“Sono passati due anni dall’ultimo concerto a Genova, e non vedo l’ora di tornare nella mia città” racconta Alfa “Genova è la città che mi ha visto crescere. Il mio primo concerto l’ho fatto in un piccolo club, poi ho suonato per strada, alle feste dei licei, al Goa Boa e al Teatro Politeama. Ogni tappa ha avuto un significato speciale, ma lo Stadium Genova rappresenta un passo importante, è il posto più grande dove si può suonare qui. Vivo questa data come un traguardo significativo nel mio percorso e sono entusiasta di poterlo condividere con il mio pubblico, proprio a casa.”

Alfa ha appena chiuso il suo tour nei palazzetti con un soldout all’Unipol Forum di Milano, una data che sigilla un anno straordinario sia dal punto di vista discografico sia live, con concerti sold out e un legame sempre più forte con il suo pubblico.

Negli ultimi mesi, Alfa ha continuato a conquistare la scena musicale italiana, grazie anche alla recente pubblicazione del suo singolo “Il filo rosso”. Il brano ha rapidamente scalato le classifiche dei singoli più venduti e ascoltati in Italia consolidando la sua posizione come uno degli artisti più promettenti e amati dell’attuale panorama musicale. Con “Il filo rosso”, Alfa esplora ulteriormente la sua visione dell’amore, tematica da sempre al centro della sua musica.