Al via la distribuzione gratuita di assorbenti per le dipendenti Coopservice e IVC

43 distributori assegnati a 9 siti aziendali

Continuano le iniziative promosse da Coopservice e Istituto di Vigilanza Coopservice per favorire la parità di genere e la sempre maggiore inclusività degli ambienti di lavoro. Dopo l’ottenimento delle certificazioni UNI/PdR 125:2022 e Family Audit, a pochi giorni dall’installazione della Panchina Rossa (simbolo della lotta contro la violenza sulle donne), è ai nastri di partenza il progetto che porterà ad installare, in 9 sedi aziendali, 43 dispenser per la distribuzione gratuita di assorbenti a beneficio delle dipendenti. Oltre alla sede centrale e alla sede distaccata di Reggio Emilia sono interessati i siti di Ferrara, Rho, Napoli, Roma, Padova, Cordenons e Cavriago.

L’importanza del benessere femminile per ambienti di lavoro sempre più inclusivi

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la società This Unique, già operante in oltre 130 aziende ed enti nazionali, e prende corpo dalla volontà di ricorrere a soluzioni innovative e sostenibili per migliorare il benessere femminile nei luoghi di lavoro, così da renderli sempre più inclusivi e attenti alle esigenze di tutti. Un’attenzione, quella rivolta a progetti finalizzati a creare le migliori condizioni per i dipendenti, che il Gruppo Coopservice persegue con continuità nella convinzione che il mantenimento di ambienti di lavoro accoglienti e collaborativi sia il miglior viatico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Benessere fa rima con salute, motivazione e produttività

L’idea di dotare i bagni aziendali di dispenser per la fornitura gratuita di assorbenti a disposizione delle dipendenti, ma anche delle ospiti, nasce dalla volontà di fornire un aiuto immediato in situazioni di emergenza, per evitare che il ciclo mestruale possa trasformarsi in un problema e rovinare la giornata, con importanti ripercussioni sul benessere della persona. La disponibilità di assorbenti gratuiti per le esigenze improvvise non rappresenta solo un segnale di civiltà, ma un concreto segnale di attenzione al benessere femminile che intende contribuire a migliorare le condizioni di salute, motivazione, inclusività e, conseguentemente, di produttività degli ambienti di lavoro.

Un aiuto in caso di necessità, ma non un assorbente qualunque

Gli assorbenti messi a disposizione hanno poi caratteristiche particolari per tutelare la salute delle donne. Sono infatti ipoallergenici perché realizzati al 100% con cotone organico, senza utilizzo di cloro e non contengono fibre sintetiche, plastiche o profumi. Sono “made in Italy” e garantiscono una filiera corta e trasporto locale. Sono in grado di assorbire liquidi fino a 30 volte il loro peso e il filtrante catturaflusso aiuta a prevenire il rischio di irritazioni.

Anche i piccoli gesti concorrono alla sostenibilità aziendale

Inoltre, a differenza del 95% dei prodotti presenti sul mercato, gli assorbenti resi disponibili dal progetto sono totalmente eco-compatibili: compostabili in 6 mesi si degradano in sostanze più semplici, riassorbite completamente dalla terra senza rilasciare microplastiche. All’utilità dell’iniziativa si associa in tal modo un importante contributo alla tutela dell’ambiente, elemento che spiega come essa possa rientrare a pieno titolo anche tra le azioni coerenti con le certificazioni che attestano la continuità dell’impegno aziendale a favore della sostenibilità.