Al via il concorso del collegio dei Geometri di Genova dedicato alle scuole

Genova. Presentata questa mattina la sedicesima edizione del concorso che il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova dedica alle scuole secondarie di primo grado ed il cui tema è: “I monumenti storici e le ville antiche nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale: come vorreste trasformarle e utilizzarle nell’era della digitalizzazione del terzo millennio per renderle un luogo di aggregazione per la comunità”.

Entro il 31 dicembre gli studenti dovranno produrre un elaborato in formato elettronico e, affiancati da insegnanti e genitori, saranno chiamati ad illustrare la loro idea con lo scopo di suggerire proposte virtuose all’amministrazione comunale.

Al termine dell’anno scolastico Palazzo Tursi ospiterà la “Festa del territorio”, è quella sarà l’occasione per ammirare i progetti insieme alle classi vincitrici premiate dall’assessore a Urbanistica e Sviluppo economico del Comune di Genova Mario Mascia: “È con grande piacere che diamo il nostro sostegno a questa iniziativa del Collegio Provinciale dei Geometri di Genova che, come sempre, dimostra estrema attenzione al territorio ed alla formazione delle nuove generazioni chiamate a dare il loro interessante contributo di idee e visioni innovative. L’apporto degli Ordini Professionali ha avuto un ruolo fondamentale per vincere le sfide che la nostra Amministrazione sta affrontando quotidianamente con impegno costante, dalla grande sfida della costruzione del ponte San Giorgio ai numerosi e diffusi progetti di rigenerazione urbana e trasformazione urbanistica. Coinvolgere le ragazze e i ragazzi in questa sfida creativa è un’ulteriore dimostrazione di attenzione e capacità di operare tutti insieme in un lavoro di sinergia che sta producendo frutti importanti per Genova e tutti i suoi cittadini”.

Stefano Armano, presidente del collegio provinciale dei Geometri di Genova, aggiunge: “La capacità progettuale dei giovanissimi nelle passate edizioni ci ha sempre positivamente colpito perché i ragazzi, liberi da filtri ideologici, culturali ed economici hanno sempre saputo guardare solo con gli occhi della loro fantasia al miglioramento dell’ambiente e del territorio in cui vivono. Noi, dal canto nostro, vorremmo che conservassero, crescendo, un po’ di quello spirito libero e affrontassero il loro futuro con entusiasmo e creatività, augurandoci che questa esperienza possa essere illuminante nelle loro scelte future”.

Oltre al Comune di Genova, il concorso è patrocinato da consiglio nazionale Geometri, Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) Liguria, Città metropolitana di Genova, ufficio scolastico regionale Liguria e dell’ente Parco dell’Antola.

Regolamento, calendario e scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito del collegio.