Acido nel calice, prete spezzino rimane ustionato durante la messa: ricoverato all’ospedale

Un calice contenente acido, un prete in ospedale e i Carabinieri impegnati nel cercare di far luce sulla vicenda. E’ avvenuto tutto nella giornata di ieri in Val di Vara, in provincia di La Spezia, quando don Mario Perinetti, sacerdote ultraottantenne ha bevuto dal calice sacerdotale durante la funzione che stava celebrando.

Immediatamente il prelato si è accorto che oltre al vin santo aveva ingerito qualcosa di estremamente irritante, che gli ha provocato ustioni in bocca e sul volto, seguiti da dolori allo stomaco e conati. Erano da poco passate le 11.30 quando la telefonata di richiesta di intervento sanitario è giunta ai soccorritori della Pubblica assistenza di Zignago, che hanno raggiunto il posto insieme al medico e all’infermiere dell’equipaggio di Delta 3, l’automedica del 118.

Dalla prima diagnosi è emerso chiaramente che il sacerdote avesse bevuto qualcosa di ben diverso dal solito vino, forse una sostanza acida o comunque un prodotto chimico tossico, e il paziente è stato inviato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Stando a quanto appreso la preparazione dei paramenti e di tutto il resto che era necessario per celebrare la funzione era stata svolta come al solito, ma sull’accaduto faranno luce i Carabinieri, avvisati dal personale sanitario, che sono intervenuti per capire se si sia trattato di uno sfortunato incidente avvenuto scambiando qualche contenitore in canonica oppure se si sia trattato di un tentativo di avvelenamento.