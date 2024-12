Accordo tra il consolato dell’Ecuador e il patronato Inas Cisl per l’assistenza sulle pratiche socio-previdenziali

Genova. Firmato un accordo in materia di assistenza per tutte le pratiche socio-previdenziali tra il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova e il patronato INAS-CISL della Liguria.

L’accordo è stato sottoscritto alla presenza di Gabriela Sommerfeld, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell’Ecuador, e dell’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Moscoso. Hanno firmato l’accordo il Console Generale Ministro Oscar Izquierdo e il direttore regionale dell’INAS-CISL della Liguria Nicola Bottaro.

Questo accordo è il risultato di un impegno congiunto del Ministero degli Affari Esteri e della Mobilità Umana dell’Ecuador, che mira ad ampliare i servizi consolari all’estero e a garantire l’accesso dei cittadini ecuadoriani alle pratiche necessarie per tutela dei diritti socio-previdenziali, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale e di immigrazione.

“A Genova c’è la comunità ecuadoriana più grande d’Italia con 15mila persone e tantissimi si stanno informando anche per le pratiche di ricongiungimento familiare per far arrivare le loro famiglie in Italia. Ci sarà uno sportello dedicato presso la sede del Consolato il primo lunedì del mese e tutti i martedì nella nostra sede in piazza Campetto saremo a disposizione per ogni informazione”, conclude Bottaro.

Convenio entre el consulado del Ecuador y el patronato Inas Cisl para asistencia en prácticas de seguridad social

Se ha firmado un acuerdo de asistencia para todas las prácticas de seguridad social entre el Consulado General del Ecuador en Génova y el patronato INAS-CISL de Liguria.

El acuerdo fue firmado en presencia de Gabriela Sommerfeld, Ministra de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, y del Embajador de Ecuador en Italia, Esteban Moscoso. El acuerdo fue firmado por el Ministro Cónsul General Oscar Izquierdo y el director regional del INAS-CISL de Liguria Nicola Bottaro.

Este acuerdo es el resultado de un compromiso conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, que tiene como objetivo ampliar los servicios consulares en el exterior y garantizar el acceso de los ciudadanos ecuatorianos a las prácticas necesarias para la protección de los derechos sociales y de seguridad social. beneficios de seguridad social y de inmigración.

“En Génova se encuentra la comunidad ecuatoriana más grande de Italia con 15 mil personas y muchos también preguntan sobre las prácticas de reunificación familiar para traer a sus familias a Italia. Habrá un mostrador exclusivo en la sede del Consulado el primer lunes de cada mes y todos los martes en nuestra oficina en Piazza Campetto estaremos disponibles para cualquier información”, concluye Bottaro.