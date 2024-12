Aveva accoltellato un 18enne a Certosa intervenuto a difesa di un’amica: arrestato 20enne

Genova. La squadra mobile di Genova ha arrestato su ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova un 20enne di nazionalità tunisina, responsabile di aver accoltellato alla testa e a un braccio un ragazzo di 18 anni, intervenuto per difendere un’amica.

I fatti si erano svolti circa dieci giorni fa nella notte tra venerdì e sabato in via Jori a Certosa. L’aggressore aveva strattonato la fidanzatina in strada. Un gruppo di ragazzi e ragazze, usciti da un locale, avevano visto la scena ed erano intervenuti. Alla fine il 20 aveva tirato fuori un coltello, prima per minacciare una ragazza. Poi lo aveva usato sul 18enne, ferendolo in modo non grave per poi fuggire.

Sul posto erano intervenute le volanti della polizia che avevano ricostruito i fatti per poi passare le indagini agli investigatori della squadra mobile. Il giovane era stato identificato in breve tempo e il sostituto procuratore Alberto Landolfi aveva chiesto la custodia cautelare in carcere che, dopo il via libera del gip, è stata eseguita ieri. Il 20enne, era già noto alla squadra mobile, in quanto era stato arrestato alcuni mesi fa perché sospettato di essere l’autore di una rapina aggravata in concorso avvenuta in centro a Genova.