Abbandono irregolare di rifiuti, rafforzati i controllo di Amiu e polizia locale nel ponente

Genova. Polizia locale e Amiu hanno ulteriormente intensificato i controlli a Genova Sestri Ponente e Cornigliano per prevenire illeciti connessi alla gestione e all’abbandono irregolare dei rifiuti.

Il primo intervento è seguito a una segnalazione relativa all’abbandono di rifiuti ingombranti a Genova Pra’ (mobilia e cassettoni in legno delle dimensioni di circa 3×1 metri) presso il punto di raccolta ecoverde situato in via del Turchino all’intersezione con via della Benedicta. A seguito della visione delle registrazioni delle videocamere del circuito di sorveglianza, è stato accertato che si trattava di due distinti episodi di abbandono in giorni diversi.

Dopo approfonditi accertamenti, la Polizia Locale ha contestato a uno degli autori, che ha ammesso l’addebito, una violazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, con una sanzione amministrativa di 300 euro. Per quanto riguarda il secondo trasgressore, non presente presso la residenza individuata, è stato emesso un avviso con l’invito a presentarsi presso gli uffici della Polizia Locale entro breve termine; in caso di mancata presentazione, si procederà con la notifica del verbale di contestazione.

Sono attualmente in corso indagini sull’abbandono di una grande quantità di rifiuti derivanti da demolizioni murarie in corso Perrone, a Sestri Ponente. Due individui a bordo di una vettura sono stati identificati mentre conferivano rifiuti in modo illecito. I responsabili saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi del Testo Unico Ambientale (TUA).

Sempre a Sestri, in via Rolla, sono state identificate e sanzionate alcune persone sorprese ad abbandonare un materasso, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista.

I controlli quotidiani, anche tramite sistemi di videosorveglianza, sono stati estesi alle piazze principali, come piazza Aprosio e piazza Di Vittorio, aree spesso soggette a conferimenti scorretti di rifiuti.

A Cornigliano, un’importante operazione si è svolta la scorsa settimana con un servizio congiunto tra il personale dell’Ambiente e della Polizia Annonaria. Alcuni cittadini extracomunitari sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti, legata a un’attività non autorizzata di carrozzeria e meccanica. L’intervento ha portato al deferimento dei responsabili all’Autorità Giudiziaria, al sequestro amministrativo della strumentazione utilizzata e al sequestro preventivo penale dei locali destinati all’attività illecita.

«Queste operazioni sono un servizio concreto per tutti i cittadini, che hanno l’obiettivo di mantenere la nostra città più salubre e vivibile – dichiara Sergio Gambino, assessore a Polizia Locale e Sicurezza del Comune di Genova -. Vogliamo contrastare quei comportamenti incivili che purtroppo si verificano troppo spesso, come l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti lungo le strade. Queste vie sono percorse ogni giorno da persone che, con senso civico, smaltiscono i rifiuti in maniera corretta. Il nostro intento non è solo intervenire a posteriori per risolvere situazioni di degrado già avvenute, spesso segnalate dagli stessi residenti, ma prevenire questi episodi attraverso controlli rigorosi e diffusi, promuovendo così una cultura del rispetto e della responsabilità».

«L’impegno di AMIU e Polizia Locale contro l’abbandono illecito dei rifiuti è un segnale concreto per tutelare il decoro urbano e migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri – afferma Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU -. Ogni gesto di inciviltà ha un costo sociale ed economico per la comunità. Grazie a controlli mirati e alla collaborazione dei cittadini, vogliamo promuovere una cultura del rispetto e garantire una Genova più pulita e vivibile per tutti».