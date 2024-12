A Genova si accendono le luci natalizie, 40 installazioni sparse nei quartieri della città

Genova. Sono iniziate lunedì mattina e termineranno entro domani, giovedì 12 dicembre, le installazioni delle luci natalizie in città.

Sono circa 40 le illuminazioni che saranno installate in tutta Genova, sparse tra le delegazioni, con l’obiettivo di illuminare ogni angolo del territorio.

“Con orgoglio anche quest’anno, in continuità oramai con gli anni passati – spiega l’assessore alle Tradizioni e Commercio Paola Bordilli – abbiamo voluto realizzare un’animazione diffusa, che da Ponente a Levante, passando per il centro e arrivando alle principali piazze e vie dei quartieri, regalasse ai genovesi l’atmosfera del Natale, valorizzando alcuni dei principali luoghi di passaggio della nostra città con installazioni a terra. Oltre quindi alle tante luci aeree dei Civ, che ringrazio e a cui come Comune contribuiamo con un bando da 8 anni specificamente dedicato, la città tutta si sta illuminando per donare quella gioia, calore e colore tipici del nostro Natale. Anno dopo anno, dal 2017 a oggi, Genova, grazie al lavoro e alla sinergia dell’amministrazione con il territorio, si è arricchita sempre di più di attrazioni e iniziative nel periodo natalizio con un’offerta diffusa”.

Tante e variegate installazioni, ognuna a rappresentare personaggi, tradizioni e caratteristiche del nostro Natale. Per la prima volta sono state inserite tra le location spianata Castelletto, piazza Lido tra Pegli e Pra’ e piazza Giro del Fullo, mentre tornano ad essere illuminate le Caravelle di piazza della Vittoria. Una collaborazione è nata in centro storico tra Comune, associazione Via del Campo e Caruggi e il nuovo mercato di Coldiretti da poco insediato: Niccolò Canepa, impresa associata di Coldiretti, ha voluto infatti donare un albero, destinato al taglio e proveniente dal ponente ligure alla associazione e il Comune, in continuità con gli anni passati, fornirà l’illuminazione.

La mappa di tutte le installazioni è disponibile qui. Le luci si accenderanno così in circa 40 tra strade, piazze e punti di interesse:

Piazza Corvetto, Piazza del Campo, Giardini Don Acciai, Piazza Carignano, Piazza Campetto, Largo San Giuseppe, Piazza Settembrini, Piazza Barabino, Largo San Francesco da Paola, Via R. Rigola, Piazza Galileo Ferraris, Ponte Storico Sant’Agata, Piazza Martinez, Spianata Castelletto, Piazza Pallavicini, Piazza Partigiani caduti per la libertà a Pontedecimo, Piazza Livraghi, Radura della Memoria, Piazza dei Micone, Giardini L. Melis, Piazza M. Rapisardi, Largo Calasetta (Pegli), Piazza Gaggero (Voltri), Piazza Ex Stazione (Prà), Piazza Lido, Piazza Suppini, Piazzale Parenzo, Via Nazionale, via Pinetti, Piazza Giro del Fullo, Via Albaro piazzale Nazario e Celso, Belvedere E. Firpo (Boccadasse), Piazza Tommaseo, Piazza della Vittoria (Caravelle), Giardini del Tritone (Vernazzola), Piazzale F. Rusca (Giardini Quinto), Via Oberdan, Piazza Rotonda.