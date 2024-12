3,5 milioni dalla Regione per Integra, progetto per inclusione e lotta alla povertà

Genova. Con un finanziamento complessivo di circa 3 milioni e 500 mila euro, Regione Liguria, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolò, ha aderito all’Avviso Pubblico “INtegra”, finanziato a valere sulle risorse FSE PLUS (Fondo Sociale Europeo) e del Programma Nazionale per l’inclusione e la lotta alla povertà 2021-2027.

L’obiettivo è quello di attivare servizi di contrasto alla povertà estrema e venire incontro alle persone che sono a rischio di grave marginalità sociale, contrastando la condizione di senza fissa dimora. Il periodo di attuazione sarà fino al 2029.

Le progettualità si sono sviluppate in questi anni su tutto il territorio ligure attraverso ambiti territoriali partner, Conferenze dei Sindaci delle ASL con i rispettivi comuni capofila: Sanremo, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia.

Tra i principali interventi attivabili ci sono il pronto intervento sociale, l’accoglienza notturna e diurna, il segretariato sociale e presa in carico e l’inserimento abitativo (Housing First).

“Le finalità della progettualità saranno principalmente quelle di costruire un sistema di servizi in favore delle persone in grave emarginazione e senza dimora – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolò -, maggiormente strutturato sui territori, volto a superare la logica emergenziale e a promuovere un’offerta diversificata, attraverso un approccio di presa in carico e progettazione personalizzata. L’obiettivo è quello di emancipare le persone dalla condizione di grave emarginazione, favorendo l’inclusione sociale e l’inserimento abitativo”.