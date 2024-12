3° Cimento Invernale e pulizia Baia di Priaruggia 15 dicembre 2024, aperte le iscrizioni

Genova. Visto il grande successo delle edizioni precedenti anche quest’anno l’ U.S.Quarto con la collaborazione della Società Nazionale Salvamento Nervi e di Freeswimmer A.D.S. di Genova organizza la manifestazione “3° Cimento Invernale e pulizia Baia di Priaruggia” domenica 15 dicembre 2024.

L’evento sta suscitando molto interesse poiché ripresenta quanto già proposto nei due anni precedenti con l’iniziativa ” Priaruggia Ecosostenibile”: lo sport e il piacere di nuotare tutto l’anno con il Cimento e i benefici che ne conseguono, la pulizia della Baia e del suo fondale, la conoscenza dell’ambiente marino con la necessaria attenzione all’ eco-sostenibilità, hanno come obiettivo non solo l’attività sportiva ma anche la cultura e il rispetto del Mediterraneo.

La formazione per il primo soccorso e la partecipazione del gruppo cinofilo con i cani bagnino, che forniranno assistenza in acqua ai nuotatori e ai subacquei, fanno parte delle iniziative per meglio comprendere le azioni di salvataggio in mare e sottolineano la necessaria attenzione alla sicurezza.

Inoltre l’intervento di un veterinario per illustrare come gestire un cane in ogni situazione in terra e in mare vuole migliorare la conoscenza del “migliore amico dell’uomo” nel rispetto sia delle persone che dell’animale stesso.

La partecipazione prevista è alta: più di 230 persone, cifra in continuo aumento dalle edizioni precedenti e che rappresenta il fatto, ormai consolidato, che questa iniziativa coinvolge la cittadinanza e rappresenta una giornata “clou” di riferimento per il quartiere e per tutti coloro che amano la nostra città e il suo mare.

Tale manifestazione è altresì in collaborazione con AMIU Genova, che fornirà il supporto e il materiale per la pulizia, la Società Pescatori Sportivi Priaruggia, il CRAL Ospedali Galliera di Genova e il Consorzio Goa.Il Municipio Levante del Comune di Genova ne ha dato il patrocinio non economico, PlasticFree Onlus ne è partner. E’ prevista la partecipazione del nucleo dei subacquei dei Carabinieri.

Il programma prevede :

ore 9 : Raduno

ore 10-13 . Pulizia Baia

ore 11.30 : Cimento e nuotata amatoriale

ore 13: Incontro conviviale

Inoltre, ma non di minore importanza :

ore 9-17: Dimostrazione primo soccorso & Rianimazione Cardio Polmonare. a cura della Società Nazionale Salvamento Nervi, che cura anche l’assistenza alla manifestazione.

ore 10-17: Percorso formativo ” Il mare Ecosostenibile” presso il salone dell’ U.S.Quarto.

Ore 14.30-16.30 : Intervento del Dott. Enrico Sponza, veterinario, che illustrerà i metodi di gestione dei cani in ogni ambiente e situazione in terra e in mare a cura della Società Nazionale Salvamento Nervi presso il salone dell’ Unione Sportiva Quarto.

Si ringraziano gli sponsor: Pastificio Novella, Cral Ospedali Galliera, Caffè Moretto, Findomestic, Latte Tigullio, Panarello e il Paradiso della Brugola.