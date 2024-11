Impennata e fuga spericolata dai carabinieri, youtuber semina il panico a Quinto: arrestato

Genova. Sui social è famoso proprio per le manovre spericolate in sella alla sua moto, ma le stesse manovre gli sono costate l’arresto. Protagonista della vicenda uno youtuber e tiktoker 24enne residente in provincia di Bolzano, che venerdì mattina è arrivato a Genova con un amico per girare un nuovo video e ha finito per attirare l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri.

Il 24enne aveva scelto la costa del levante cittadino per le riprese del suo nuovo video, ma durante le registrazioni ha fatto una pericolosa impennata in corso Europa, proprio davanti alla pattuglia. I carabinieri gli hanno subito intimato di fermarsi, ma il motociclista invece di fermarsi ha accelerato e imboccato lo svincolo per Nervi, dopo avere percorso alcuni tratti contromano. In sella alla moto ha iniziato a zigzagare tra i pedoni, passando sui marciapiedi per cercare di sfuggire al controllo, e alcune persone sono rimaste lievemente ferite nel tentativo di evitarlo.

L’inseguimento si è concluso quando il giovane, tentando un’invasione di marcia, è andato a sbattere contro l’auto dei carabinieri. I militari a quel punto sono scesi, lo hanno fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. In mattinata è stato processato per direttissima.