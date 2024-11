Worldskills Liguria, a Orientamenti la sfida tra giovani talenti: tutti i vincitori

Genova. Moda, estetica, cucina, termoidraulica, edilizia ed elettricità: sono questi i settori che hanno acceso la competizione dell’edizione 2024 delle Worldskills Liguria, che si è tenuta al Festival Orientamenti ai Magazzini del Cotone.

A sfidarsi sono stati 49 ragazzi provenienti dalla Scuola Duchessa di Galliera, dall’Ente di formazione ECIPA Genova, dal Villaggio del ragazzo, dall’Ente ligure di formazione, dall’E.S.S.E.G, dal SEI CPT Imperia, dall’ESE SV, dalla Fondazione CIF Formazione, dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Bergese, dall’Istituto Professionale Statale Per L’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Marco Polo” e dall’Ente di formazione professionale Accademia del turismo.

Le gare, organizzate da Confartigianato Liguria con il sostegno di Regione Liguria e Alfa, hanno offerto un’opportunità ai ragazzi di mettere alla prova le loro competenze e confrontarsi con il mondo del lavoro, davanti a una giuria di esperti che hanno valutato preparazione e passione. I giurati, tutti imprenditori liguri di grande esperienza, sono rimasti colpiti dalle capacità dei giovani talenti, e molti di loro si sono detti disponibili a offrire loro l’opportunità di fare esperienze lavorative nelle loro aziende, sottolineando l’importanza di investire nelle nuove generazioni.

Durante la tre giorni della manifestazione, tante le presenze istituzionali che hanno portato i loro complimenti ai ragazzi, ma anche le famiglie che hanno avuto la possibilità di vedere l’eccellenza dei percorsi di formazione ‘artigiana’ in Liguria e prendere in considerazione le tante opportunità offerte da questi settori per il mondo del lavoro di domani.

Worldskills Liguria, i vincitori

Ecco i vincitori delle Worldskills Liguria:

Moda

Al primo posto Martina Candurro (vince anche Premio Atelier Maria Pia G. da Greta Saponaro per uno stage in azienda)

Al secondo posto Beatrice De Lucia (vince anche Premio Liapull – esperienza in azienda)

Al terzo posto Priscila De Los Santos Perez (che riceve anche il Premio Sidoti per una consulenza personalizzata)

Edilizia

Al primo posto la squadra composta da Mattia Santagati e Matteo Sartori

Al secondo posto la squadra composta da Frank Diego Acuña Condori e Isik Dervis

Al terzo posto la squadra composta da Matteo Chessa e Alessandro Montalto

Termoidraulica

Al primo posto la squadra composta da Christian Basile e Gabriel Leonida Paolella di ESSEG

Al secondo posto la squadra composta da Emri Altuntas e Jamal Sabir di SEI CPT Imperia

Al terzo posto la squadra composta da Flavio Mandri e Jacopo Simone di ESE SV

Estetica

Al primo posto Saika Nenci del Villaggio del ragazzo (che vince una giornata di affiancamento con l’expert Mariangela Bei).

Al secondo posto Giorgia Pastorino di ECIPA

Cucina/Sala e Bar

Primo posto: Ente di formazione professionale Accademia del turismo (i cui ragazzi parteciperanno ad un corso professionale gratuito e ai campionati di gelato che si terranno al Sigep di Rimini in rappresentanza della Liguria).

Secondo posto: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Bergese

Terzo posto: Fondazione CIF

Operatore Elettrico

Primo posto Aurora dall’aglio e Khay Achraf della Scuola Villaggio del ragazzo

Secondo posto Zakaria El Abdlaovi e Edoardo Luison dell’Ente ligure di formazione (E.L.fo Liguria)