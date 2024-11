Torna il Winter Park a ponte Parodi: inaugurazione con giri a metà prezzo e due nuove giostre “adrenaliniche”

Genova. Conto alla rovescia per l’apertura del Winter Park, il luna park invernale allestito a ponte Parodi. Venerdì 6 dicembre l’inaugurazione, con la “promo” delle attrazioni a metà prezzo per un’ora: più di 100 le giostre a disposizione dei visitatori sino a domenica 19 gennaio, per un appuntamento che per molti è diventata ormai una tradizione natalizia.

Il taglio del nastro è fissato alle 15, per poi proseguire con trampolieri, truccabimbi e animatori. Dalle 15.30 alle 16.30 le attrazione costeranno la metà, e nei prossimi giorni il Winter Park regalerà, sul proprio profilo Instagram, 20 biglietti che garantiscono l’accesso illimitato. Novità di quest’anno due nuove giostre ‘adrenaliniche’.

“L’edizione di quest’anno sarà ancor più ricca di emozioni delle precedenti -– anticipa Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – Eclipse, un’attrazione alta 50 metri che raggiunge i 110 chilometri orari e unica in Italia, e Galaxy 360 che, come suggerisce il nome, è una giostra pendolo che fa compiere al pubblico un giro completo, anche a testa in giù“.

Ponte Parodi si conferma quindi location azzeccata per il luna park, che vi è stato ospitato anche nella sua versione estiva: “È uno spazio centrale e molto ampio – prosegue Gutris – che, fin da subito, ha dimostrato di essere attrattivo, anche per i turisti, per la sua vicinanza al centro di Genova, al terminal traghetti e al Porto Antico. È inoltre servita benissimo a livello di mezzi di trasporto pubblico: è infatti a pochi passi dalle fermate degli autobus e della metro, oltre a essere a cinque minuti a piedi dalla stazione di piazza Principe. Ringraziamo molto il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, l’assessore Paola Bordilli e tutta l’amministrazione per la collaborazione e per essersi impegnati costantemente per permetterci di portare a Genova un luna park di livello internazionale come il Winter Park”.

“Siamo orgogliosi di aver avuto l’intuizione, nel 2023, di Ponte Parodi come sede del luna park più grande d’Europa e di aver vinto la sfida – dice l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – Il Winter Park resta uno degli eventi più attesi dai genovesi e non solo, e sono felice che ancora una volta questa tradizione si rinnovi”.

Il Winter Park Genova è aperto da venerdì 6 dicembre 2024 a domenica 19 gennaio 2025, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.