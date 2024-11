Voltri, dopo San Carlo arriva San Carlino: la fiera domenica 10 novembre

Genova. Domani, domenica 10 novembre, torna a Voltri la fiera di San Carlino, seconda festa voluta negli anni dalla comunità voltrese dopo quella di San Carlo. La Fiera di San Carlino, curata dal Comune di Genova Assessorato al Commercio e alle Tradizioni cittadine, animerà piazza Gaggero e piazza Lerda. Come da tradizione il quartiere sarà vestito a festa con le sue bancarelle di varie merci e specialità gastronomiche per tutti i gusti.

«Secondo weekend consecutivo, dopo la fiera di San Carlo, per partecipare ad una festa tradizionale per tutti i voltresi, che piace all’intera comunità del ponente, e non solo. Tanta e l’offerta merceologica: banchi espositori con prodotti tipici, gastronomia, dolci, abbigliamento, oggettistica, artigianato, fiori e merci varie» dichiara l’assessore al Commercio e Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli.

In occasione della fiera il Comune di Genova ha emesso un provvedimento di modifica della viabilità che prevede l’interdizione di piazza Gaggero, sia alla sosta che alla circolazione veicolare, con l’eccezione di un corridoio sulla parte più a mare di piazza Gaggero per consentire il transito ai veicoli provenienti da piazza Orazio De Ferrari.