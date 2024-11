Genova. Con i biglietti aerei di sola andata Genova Roma che possono arrivare a costare anche 500 euro i viaggiatori genovesi sono alla ricerca costante di metodi per risparmiare. Specialmente i frequent flyer.

E visto che, per determinate esigenze, il treno non è un’alternativa – per non parlare dei casi limite come quello dell’Frecciargento partito in anticipo per arrivare in orario – sempre più utenti della tratta tra il Cristoforo Colombo e il Leonardo Da Vinci hanno iniziato a praticare il cosiddetto skiplagging.

A parlare di questo “trucchetto“, che però può anche presentare qualche controindicazione, è il sito di settore The Flight Club.

Skiplagging, cos’è e come può aiutare a risparmiare sul volo Genova Roma

Lo skiplanning, fenomeno nato qualche anno fa negli Stati Uniti d’America, consiste nel prenotare un volo con scalo – ad esempio, appunto, un Genova Palermo con scalo a Roma – e non arrivare nella destinazione finale (Palermo) ma rimanere nella città dove si fa scalo (Roma).

Talvolta, per via delle strategie tariffarie delle compagnie – e Ita Airways, il vettore che opera il Genova Roma non fa eccezione – il volo fino a Palermo può costare meno che il diretto su Roma.

Ovviamente questo stratagemma, comunque legale, è possibile senza controindicazioni solo se si prenota un volo di sola andata (se la compagnia se ne accorge potrebbe cancellare il biglietto di ritorno) e solo se si viaggia senza bagaglio imbarcato, visto che il bagaglio finirebbe alla destinazione finale.

L’altra controindicazione, non secondaria per i frequent flyer – ricorda il sito The Flight Club – è che praticando lo skiplagging per risparmiare, ad esempio su un volo Genova Roma, ma si può fare anche con altre tratte verso importanti hub nel mondo, non si potranno accumulare punti visto che è sconsigliato inserire il codice fedeltà, con il quale la compagnia si renderebbe conto subito della pratica poco consueta.

Insomma, si è capito: non esistono scorciatoie per “fregare” le compagnie aeree e spender meno. L’unico modo per risparmiare, come diciamo sempre, è pianificare, essere flessibili sulle date e sugli aeroporti di partenza e monitorare i prezzi.

Voli Genova Roma, un’interrogazione in parlamento

Il caso del volo aereo Genova Roma sola andata a 500 euro è diventato nei giorni scorsi un tema anche politico. Il deputato genovese del Pd Luca Pastorino ha presentato un’interrogazione al ministero delle Infrastrutture e trasporti.

“Chiedevo di intervenire per risolvere la situazione delle tariffe aeree Ita Airways indegne e lesive del diritto alla mobilità degli italiani ma la risposta è stata completamente insoddisfacente – ha detto Pastorino – il sottosegretario ha rimandato al monitoraggio dei prezzi e a un’analisi di algoritmi e tariffe in atto che si concluderà a settembre 2025″.

“Riporterò nuovamente in aula questa interrogazione, sia al ministro Salvini sia al ministro Urso, perché bisogna rapidamente andare oltre e introdurre un meccanismo di controllo, serve un tetto a tariffe che oggi sono allucinanti”, conclude Pastorino.