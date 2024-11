Nuovo volo Genova-Cracovia con WizzAir, sarà operativo a partire da giugno 2025

Genova. Wizz Air annuncia due nuove rotte tra Italia e Polonia: Genova-Cracovia e Pisa-Katowice. A partire da giugno 2025, i passeggeri avranno nuove opportunità per esplorare le città polacche a partire da 24,99 euro.

La nuova rotta Genova-Cracovia sarà operativa tre volte a settimana – il martedì, giovedì e sabato – e il primo volo è previsto per il 17 giugno 2025. La rotta Pisa-Katowice sarà attiva il lunedì, mercoledì e venerdì, con il primo volo previsto il 2 giugno 2025.

“Questa espansione – spiega la compagnia – permette di rispondere alla crescente domanda di collegamenti diretti dall’Italia verso l’Europa centrale e offre ai viaggiatori italiani l’opportunità di scoprire due delle città più affascinanti della Polonia”.

Cracovia, antica capitale della Polonia, è nota per la sua ricca storia e l’architettura straordinaria. I visitatori potranno ammirare il famoso Castello di Wawel, la Città Vecchia e i numerosi musei e gallerie d’arte che rendono unica questa città. Katowice, capitale della regione della Slesia, è una città moderna e dinamica, ricca di cultura e con un’offerta artistica e musicale in costante crescita. Entrambe le destinazioni offrono un mix perfetto tra cultura, tradizione e modernità, ideali per un viaggio all’insegna della scoperta.

Tamara Nikiforova, senior communication manager di Wizz Air, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare queste nuove rotte che collegano Genova e Pisa a due città polacche molto amate e culturalmente ricche come Cracovia e Katowice. Questa espansione è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per offrire collegamenti accessibili e frequenti tra l’Italia e l’Europa centrale, consentendo ai nostri clienti di esplorare nuove destinazioni e creare ricordi unici”.