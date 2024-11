“Voci nell’Ombra”, il Festival del Doppiaggio compie 25 anni: ecco il programma

Genova. Il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra compie 25 anni e si regala una mascotte che sarà svelata nel corso della manifestazione. Una sorpresa e un segno di festa per questo importante compleanno. La venticinquesima edizione di Voci nell’Ombra, organizzata dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione ETS con la direzione di Tiziana Voarino, si tiene da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre 2024 fra Savona e Genova.

“Il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra – dichiara la direttrice Tiziana Voarino – è giunto alla venticinquesima edizione: un quarto di secolo che conferma Voci nell’Ombra non solo come la prima manifestazione dedicata al doppiaggio italiano. Dopo oltre 350 premi consegnati alle eccellenze del doppiaggio italiano ormai i doppiatori sono stelle del doppiaggio italiano e il Festival si delinea come un progetto complesso disegnato e cucito su una visione ampia e attuale: coniuga le esigenze di sostenitori autorevoli, di centocinquanta realtà nazionali e internazionali che collaborano attivamente, presta i propri palcoscenici al territorio, promuove e premia il settore di riferimento del doppiaggio, della trasposizione multimediale, dell’accessibilità, dimostrando sensibilità anche verso l’ambiente che ci circonda, il sociale e la formazione ed è sempre più internazionale, portando anche la BBC a partecipare ad alcuni appuntamenti. Per i venticinque anni omaggiamo e ricordiamo Claudio Giorgio Fava illustre critico cinematografico, storico direttore artistico del nostro Festival”.

Quest’anno Voci nell’Ombra è dedicato al primo direttore artistico del festival Claudio Giorgio Fava, a dieci anni dalla sua scomparsa. Fu Fava, critico cinematografico, critico televisivo, giornalista, dirigente Rai, autore televisivo, conduttore televisivo, ad avviare nel 1996, insieme a Bruno Astori, la prima operazione e progetto culturale che valorizza i doppiatori italiani e la loro arte. Da allora il Festival ha percorso un lungo cammino, si è ampliato e attualizzato per seguire non solo l’evoluzione tecnologica e sociale di un settore in continuo sviluppo: per restare al passo con i tempi. Sotto la direzione di Tiziana Voarino, negli ultimi anni ha innestato i temi cruciali dell’accessibilità culturale e della fruizione degli audiovisivi per le persone disabili sensoriali e della sostenibilità ambientale. Dall’inizio della sua storia, Voci nell’Ombra ha consegnato oltre 350 premi, tra cui gli ambiti Anelli d’Oro, riconoscimento che prende il nome dall’anello di pellicola, vecchia unità di misura del doppiaggio attualmente sostituita dal time code. A Fava e Astori, scomparsi rispettivamente nel 2014 e nel 2013, sono stati intitolati Premio alla Carriera e il Premio al giovane doppiatore di talento.

Il Festival prevede serate di spettacolo, incontri, proiezioni, tavole rotonde, giornate di studi internazionali recital, una sezione dedicata ai cartoni animati e all’animazione e un’altra dedicata ai podcast, una masterclass gratuita condotta da Rodolfo Bianchi, presidente ADID- Associazione Direttori Italiani Doppiaggio, voce tra gli altri di Harvey Keitel, Gérard Depardieu, Brendan Gleeson, Stellan Skarsgård, Mel Gibson. È concepito come un’operazione culturale ad ampio raggio, con attenzione all’accessibilità e al territorio, ma mantiene il suo cuore nelle nomination e nella finale Serata d’onore di premiazione alle eccellenze del doppiaggio italiano, che si terrà domenica 1° dicembre nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con la consegna degli Anelli d’Oro e di altri riconoscimenti. Voci nell’Ombra ha al suo centro la valutazione e la premiazione delle eccellenze nel mondo del doppiaggio e degli altri contesti in cui la voce è protagonista. Una giuria di esperti del settore seleziona ogni anno i migliori prodotti della stagione precedente per le nomination. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

NOMINATION E PREMI

Queste le nomination per il cinema: Massimiliano Alto per Challengers, Alessio Bianchi per Povere creature!, Fabrizio Pucci per Speak No Evil – Non parlare agli sconosciuti nella sezione Miglior doppiaggio generale; Franco Mannella per Paul Giamatti (Paul Hunham) in The Holdovers – Lezioni di vita, Gianfranco Miranda per Adam Driver (Cesar Catilina) in Megalopolis, Francesco Venditti per Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool) in Deadpool & Wolverine nella sezione Miglior voce maschile; Franca D’Amato per Julianne Moore (Gracie) in May December, Francesca Manicone per Blake Lively (Lily Bloom) in It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, Lucrezia Marricchi per Cailee Spaeny (Priscilla Presley) in Priscilla nella sezione Miglior Voce Femminile. Queste le nomination per la televisione: Eleonora De Angelis per The Perfect Couple, Daniele Giuliani per The Gentlemen e Saverio Indrio per Fallout nella sezione Miglior doppiaggio generale; Fabio Boccanera per Colin Farrell (Oswald “Oz” Cobb / Pinguino) in The Penguin, Roberto Pedicini per Javier Bardem (Josè Menendez) in Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez, Marco Vivio per Justin Hartley (Colter Shaw) in Tracker per la Miglior voce maschile; Giulia Franceschetti per Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) in House of the Dragon stagione 2, Eva Padoan per Catalina Sandino Moreno (Tabitha Matthews) in From, Benedetta Ponticelli per Jessica Gunning (Martha Scott) in Baby Reindeer per la Miglior voce femminile. Gli altri Anelli d’Oro saranno consegnati all’ adattamento cinema e televisione, ai prodotti di animazione, ai programmi televisivi, all’ accessibilità audiovisiva.

Nel palmares di quest’anno c’è una novità: l’Anello d’Oro speciale 25ª edizione “Le stelle del doppiaggio italiano”, che andrà a Rodolfo Bianchi per la direzione del doppiaggio della serie The Penguin e a Roberto Chevalier, per la direzione del doppiaggio del film Megalopolis di Francis Ford Coppola

Il Premio alla carriera “Claudio G. Fava” 2024 andrà a Ennio Coltorti, attore doppiatore, voce tra le altre di voce di Harvey Keitel in Smoke, Sam Shepard in La promessa e Patrick Stewart nei diversi film della serie X-Men. Voci nell’Ombra da sempre sostiene le nuove generazioni di doppiatori e professionisti della filiera del doppiaggio. Il Premio SIAE andrà a Davide Figliolini, per la sua attività di giovane adattatore e dialoghista italiano. A partire dal 2015 SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori sostiene il Festival nell’ambito di una politica dedicata a promuovere e a valorizzare i giovani talenti e il loro percorso formativo e lavorativo.

Il Premio “Ludovica Modugno” in collaborazione con Paolo Modugno e Nuovo IMAIE sarà assegnato alla giovane attrice doppiatrice Sara Ciocca, nota tra l’altro per avere interpretato la piccola Lucia nella serie Blanca. Il genovese Fabio Alisei, autore e conduttore radiofonico della trasmissione radiofonica, tra le più seguite Lo Zoo di 105, riceverà il Premio “La voce più genovese”.

IL PROGRAMMA

Il XXV Voci nell’ombra si apre a Genova lunedì 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al cinema San Siro di Nervi (via alla Chiesa Plebana 5) con Voci delle donne che resistono. Alle ore 21 sarà proiettato il film It Ends with US – Siamo noi a dire basta di Justin Baldoni, seguito dall’intervento del cast che ne ha realizzato il doppiaggio: la direttrice Claudia Razzi e l’attrice doppiatrice Francesca Manicone che è la voce italiana di Blake Lively nella pellicola. Il film è prodotto da Sony Pictures Releasing International e distribuito in Italia da Eagle Pictures. Martedì 26 novembre, ore 17, alla Biblioteca Universitaria di Genova (via Balbi 40), per Doppiaggio & Doppiaggi: le voci di Cartoonia si prosegue con un appuntamento dedicato ai cartoni animati. Ne sono protagonisti Renato Novara, voce tra gli altri di Luffy/Rufy in One Piece e di Sonic: riceverà il Premio Le Voci di Cartoonia 2024 e la fumettista Nelly Tsukiyama in un “Omaggio a Daniele Formica”. Molti gli altri interventi.

Seguono due appuntamenti on line sul sito e sulla pagina Facebook di Voci nell’ombra. Mercoledì 27 novembre, ore 14: giornata di studi internazionale con professionisti, esperti del settore e accademici a confronto su La rigenerazione del settore doppiaggio, della trasposizione multimediale e dell’accessibilità: strategie, competenze, qualità e talenti per evolversi, affrontare l’evoluzione tecnologica e l’intelligenza artificiale, che sarà tradotta in LIS, la lingua dei segni. Giovedì 28 novembre, ore 17, è in programma Voci di podcast, appuntamento durante il quale sarà consegnato il Premio Podcast 2024.

Nei due giorni successivi Voci nell’ombra si sposta a Savona. Venerdì 29 novembre, alle ore 21, al Teatro Sacco si svolge il talk show con proiezioni Voci di cultura, audiovisivo e territorio: il futuro attraverso la valorizzazione. Durante la serata sarà proiettata in anteprima la comica di Stanlio e Ollio “Donne e… guai! Helpmates” di James Parrott (1932), con Stan Laurel e Oliver Hardy doppiati dalle storiche voci di Alberto Sordi e Mauro Zambuto, voci originali recuperate da SOS Stanlio e Ollio. Gran finale con l’Omaggio a Claudio G. Fava, che sarà ricordato da chi lo ha conosciuto e stimato. Il Festival gli sarà sempre riconoscente per aver contribuito alla sua creazione. Sabato 30 novembre la giornata di Voci nell’Ombra inizia alle 11 a Savona, nei Giardini del prolungamento nell’area del Piazzale dei Due Mondi con “L’ombra ritrovata”: una magnolia sarà donata alla città. Alle 11.45 al Tempietto Liberty Boselli, nel parco del prolungamento, avrà luogo il recital “La voce degli alberi” con Elena Andreoli e Gianni Gaude. Alle 14 la masterclass gratuita di Rodolfo Bianchi organizzata dal Voci nell’ Ombra in collaborazione con la Scuola di Doppiaggio del Festival con iscrizione obbligatoria a prenotazioni@vocinellombra.com. Alle ore 17 la Pinacoteca Civica ospita il talk show sull’accessibilità negli audiovisivi “Luce dall’ombra” in collaborazione con Audecon. Tutti gli appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Infine, domenica 1° dicembre, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova alle 18 inizia la Serata d’onore con la consegna degli Anelli d’Oro alle eccellenze del doppiaggio italiano, selezionate dalla giuria del Festival (tutti i nomi alla pagina https://www.vocinellombra.com/giuria/), oltre ai premi speciali e al Premio alla carriera “Claudio G. Fava”. La cerimonia sarà presentata da Maurizio di Maggio e Patrizia Caregnato. Sarà tradotta in LIS, la Lingua Italiana dei Segni. Sarà preceduta alle 14 da Ciak, voce ai giovani, uno spazio in cui gli studenti intervistano i doppiatori, una delle attività previste dal programma di alternanza scuola/lavoro PCTO, con lo sviluppo di crediti formativi. Fondamentale è la collaborazione e con l’Ufficio Scolastico Regionale che promuoverà la partecipazione degli studenti della Liguria agli eventi dal vivo e con le innumerevoli università. All’organizzazione del Festival partecipano anche cinque tirocinanti la cui attività è convenzionata con l’Università degli Studi di Genova e due dallo IULM. Parteciperanno anche i corsisti della Scuola di Doppiaggio savonese del Festival.