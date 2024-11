“Voci alla ribalta”, tre appuntamenti dedicati alla figura di Umberto Eco

Genova. Sabato 30 novembre dalle 15 si terranno gli eventi finali della terza edizione di “Voci alla ribalta”, manifestazione organizzata dall’Associazione Genova Voci e dal XXV Festival Internazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra” con il sostegno di Comune di Genova, Iren e Coop e la Biblioteca Universitaria come partner. Quest’ultima, aprirà straordinariamente per ospitare gli eventi. Le iniziative, dal titolo “Poetics cum figuris”, saranno tre e saranno incentrate sulla figura di Umberto Eco.

Il primo appuntamento – aperto a tutti –, avrà luogo nel Salone da Ballo della Biblioteca Universitaria – Via Balbi 40 – e inizierà alle 15.00 con lo slideshow di Gino Ignani che porterà un set fotografico per scattare un ritratto ad ogni poeta presente in sala.

Alle 15.45 si proseguirà col secondo evento, “Vanishing Voices”, in cui Daniele Barbieri, Ata Issa Khasaf, Alberto Nocerino, Roberto Pellerey e Salvatore Schembari – cinque studenti di Umberto Eco – dedicheranno un omaggio in poesia al loro professore di Semiotica dell’Università di Bologna. In questa occasione verrà, inoltre, presentato il volume “Il vento gioca con la polvere. Diario poetico in memoria di Umberto Eco”, in cui i cinque compagni di studi hanno lavorato.

L’atto finale della manifestazione “Voci alla ribalta” inizierà alle 16.45 sottoforma di reading poetico che coinvolgerà diciassette poeti. Ognuno di loro reciterà le proprie poesie e, chi lo vorrà, ricorderà Umberto Eco con un proprio componimento sui problemi della comunicazione nei giorni nostri o su uno dei temi stati al centro dell’attenzione del grande intellettuale del ‘900.

I poeti che parteciperanno sono: Alessandro Malaspina Pola (Acqui Terme, Alessandria), Roberto Chiodo (Terzo, Alessandria), Daniele Barbieri, Leila Falà, Sergio Rotino (tutti e tre da Bologna), Marco Berisso, Karoline Borelli, Laura Capra, Loriana d’Ari, Antonella Cecilia Fiori, Maurizio Gregorini, Marina Martinelli, Claudio Pozzani, Antonella Sica, Luca Valerio (il gruppo di Genova), Giusi Drago (Milano), Fabio Barricalla (Sanremo).