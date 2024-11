Violenza sulle donne, nel weekend una mostra temporanea nel cortile di Palazzo Rosso

Genova. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza di genere, si terrà un’esposizione temporanea nel cortile di Palazzo Rosso.

Nell’ambito delle attività Resisters promosse dal Progetto di Comunità Centro Storico, 10 donne del Progetto Frames di Aps alVerde, con la regia e il supporto dei Servizi Educativi Musei Civici di Genova, hanno intrapreso un percorso di conoscenza e scoperta della vita e dei ritratti delle donne rappresentate nella Collezione Brignole Sale e hanno scelto il ritratto di una donna nel quale si sono rispecchiate e riconosciute.

La rappresentazione che le donne di oggi hanno voluto esprimere attraverso la creazione della loro cornice si è così riflessa in simboli e sguardi dal passato. Ne è risultato un racconto di vite che, in un gioco di reciprocità, offre a chi guarda la possibilità di riflettersi e tesse attraverso l’arte una narrazione che supera il tempo in un viaggio intimo e collettivo nella narrazione della donna.

L’iniziativa si concluderà domenica 24 novembre alle 17, con un evento digitale nel cortile di Palazzo Rosso.