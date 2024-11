Violenza di genere, Natale (Pd): “Con le democratiche un lavoro costante per azioni a sostegno delle donne”

Genova. “Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è sempre un momento di profonda riflessione e interroga ognuno di noi su quanto è necessario mettere in campo. In questi anni grazie al lavoro delle Democratiche sia a livello nazionale che regionale e territoriale si è portato avanti un lavoro fatto di azioni legislative e di sensibilizzazione molto importante e tanto c’è ancora da fare”.

A dirlo in una nota stampa il segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale, che aggiunge: “È indispensabile incrementare le forme di ascolto e di azione concreta partendo dal mondo della scuola, dell’Università, del lavoro, chiedendo un aiuto straordinario al mondo dell’associazionismo e del terzo settore e mettendo a disposizione le necessarie risorse affinché i centri antiviolenza possano lavorare al meglio e contribuire a dare risposte alle domande di aiuto di decine e decine di donne. Per questo siamo convinti che con un’azione bipartisan bisogna individuare le risorse a tutti i livelli istituzionali per andare in questa direzione”.

“Ancora troppi sono i casi di violenza taciuti – conclude – ancora troppo l’idea sbagliata di società che alberga in molti. Per questo dobbiamo essere i primi a contribuire a cambiare la nostra società. Grazie alle Democratiche che non abbassano mai la guardia su queste problematiche, con loro costruiremo un’azione politica ancora più incisiva”