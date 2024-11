Vince Genova risponde al dem Patrone: “Non è più tempo di sterili critiche”

Genova. “Parafrasando Nanni Moretti, Davide Patrone dovrebbe dire qualcosa di sinistra o, almeno, dire qualcosa di suo. È con un certo stupore che accogliamo le recenti dichiarazioni del consigliere dem che, da neo eletto capogruppo, ha deciso di svegliarsi dal letargo politico. Sarà un fenomeno temporaneo o siamo già in campagna elettorale? Tuttavia, ci sorprende che, dopo gli attacchi del suo predecessore al sindaco, ora arrivino, simili, le frecciate al vicesindaco Piciocchi. Sembra quasi che l’arte di criticare sia l’unico talento coltivato dal Pd”.

Così Vince Genova in risposta alle dichiarazioni del consigliere dem Davide Patrone.

“Siamo di fronte al solito disco rotto della sinistra che, pur cambiando nome in consiglio comunale, sembra non riesca a trovare una melodia diversa”, continua il gruppo Vince Genova.

“Caro Patrone, lascia perdere il D’Angelo style. Invece di perdere tempo in accuse sterili, perché non pensi a portare idee costruttive per la città? Dopotutto, sei il capogruppo e, finalmente, hai la voce. Usala per qualcosa di più! La politica ha bisogno di meno polemiche e più azioni! In attesa di un cambio di ritmo, Vince Genova resta saldamente al fianco del vicesindaco Piciocchi e rimane a disposizione per idee concrete”, conclude Vince Genova.