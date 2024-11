Via XX Settembre, mosaico riparato con l’asfalto: “Soluzione provvisoria per ragioni di sicurezza”

Genova. Un rattoppo di asfalto al posto del mosaico nello storico porticato. Si presenta così da questa mattina la centralissima via XX Settembre all’incrocio con via Sofia Lomellini, nella parte alta dell’arteria, sul lato destro a salire.

Una soluzione che ha attirato l’attenzione e i mugugni di numerosi passanti. Ma l’intervento, come spiega la polizia locale presente sul posto, è dovuto a ragioni di sicurezza. Questa mattina una signora è caduta inciampando in un avvallamento della pavimentazione, in quel punto priva delle originali tessere.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, ma in ottica di prevenzione è stato deciso di colmare provvisoriamente il vuoto con una riparazione d’emergenza. Visto il passaggio di pedoni molto frequente in quel tratto è stata scartata l’ipotesi di recintare l’area con transenne per non intralciare il transito ed evitare che qualcuno le spostasse.

“È solo per evitare che qualcuno possa inciampare, non può essere considerato una sistemazione definitiva – conferma Mauro Avvenente, assessore comunale alle Manutenzioni -. L’intervento dovrà necessariamente essere autorizzato dalla Soprintendenza e fatto nel rispetto della pavimentazione originale“. Aster conferma che a breve l’asfalto sarà sostituito con cemento e che appena possibile, una volta completato l’iter necessario, verrà ripristinato il mosaico.