Via Venti, tamponamento tra bus e auto: quattro feriti tra i passeggeri

Genova. Quattro persone sono rimaste ferite sabato mattina dopo che un autobus ha frenato bruscamente in via Venti Settembre per evitare una macchina, urto che alla fine non è stato evitato.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10, e i feriti, tutti in codice giallo, sono passeggeri di età compresa tra i 65 e gli 83 anni. Si tratta di persone che, nella frenata, hanno perso l’equilibrio e sono finiti a terra.

L’autobus ha fermato la sua corsa e atteso l’arrivo della polizia locale. Quattro le ambulanze intervenute, che hanno accompagnatoi feriti ai pronto soccorsi di Galliera, Villa Scassi e San Martino. Nessuno è in gravi condizioni.