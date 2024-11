Nuovo supermercato al posto di Tessilmoda in via San Vincenzo, è polemica. Bordilli: “Assimilabile a una drogheria”

Genova. Un nuovo supermercato a marchio Carrefour è pronto ad aprire in centro città, per la precisione in via San Vincenzo, nei locali che sino a dicembre 2023 sono stati occupati da Tessilmoda. E la comparsa dell’ennesimo supermercato, al posto tra l’altro di uno storico negozio di abbigliamento cittadino, ha suscitato non poche polemiche anche a livello politico.

Il nuovo punto vendita è stato infatti oggetto di un’interrogazione presentata in consiglio comunale dal consigliere del Pd Alberto Pandolfo, che ha lanciato una stoccata alla giunta del neo presidente della Regione, Marco Bucci, sottolineando la frequenza con cui in città vengono consentite le aperture di nuovi supermercati: “A una storica saracinesca di via San Vincenzo a Genova si sostituisce l’ennesimo supermercato. La giunta Bucci – Piciocchi non è intenzionata a regolare la presenza della grande distribuzione nel tessuto commerciale della città?”.

All’interrogazione ha risposto l’assessora al Commercio, Paola Bordilli, che con toni piuttosto accesi ha chiarito che alla luce delle dimensioni del supermercato – 140 metri quadrati – il Comune non è tenuto a dare autorizzazioni.

“Ho sentito parlare di centinaia di metri quadrati. Sono 140 metri quadrati, parliamo di un negozio, una drogheria – ha detto Bordilli – Queste cose bisogna dirle alla popolazione. Voglio ricordare che fu l’allora ministro Bersani a cancellare le tabelle merceologiche e a far sì che i Comuni, per le nuove attività con superficie di vendita sotto i 150 e 250 metri quadrati, non siano più chiamati a dare l’autorizzazione per l’apertura. Quindi, se vogliamo difendere il commercio cominciamo a raccontare cose vere. Ripeto, sono in totale 140 metri quadrati di food e 30 di non food, assimilabili a un negozio di vicinato”.

Pandolfo, però, ha insistito: “È comunque l’ennesimo supermercato – ha sottolineato – piccolo o grande che sia”. In via San Vincenzo è presente già un altro punto vendita Carrefour, cui si aggiungono altri due supermercati nella vicina via Galata, un punto vendita In’s e una Pam.