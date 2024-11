Valpolcevera, nell’area Mira Lanza si sblocca il cantiere per l’allargamento di via Lepanto

Genova. Sono iniziati il 4 novembre e proseguiranno fino al 6 gennaio i lavori di ampliamento di via Lepanto, a Rivarolo, in Valpolcevera. La strada che collega via Rivarolo a via Perlasca, nei pressi dell’ex area Mira Lanza, sarà inizialmente allargata e poi vedrà il rifacimento del sovrappasso ferroviario per consentire il passaggio dei mezzi pesanti tra l’ex Mira Lanza e il lungo Polcevera.

I lavori relativi al lotto 1 (via Rivarolo – via Lepanto) sono relativa alla realizzazione di una nuova rotatoria lì prevista.

Nel primo lotto sono incluse anche la realizzazione di nuovi marciapiedi e l’installazione di parcheggi in via Rivarolo, sia per auto sia per cicli e motocicli.

Via Lepanto sarà poi interessata da nuovi lavori, dal 7 gennaio al 15 agosto 2025, per il rifacimento del sottopasso ferroviario che insiste parzialmente su area di proprietà di RFI e parzialmente su area di proprietà pubblica ed il conseguente rifacimento del canale di drenaggio urbano posto sotto la via Lepanto.

Nell’ambito di questo intervento via Perlasca sarà interessata dall’istituzione di un senso unico alternato nel periodo dal 15 maggio a 15 giugno 2025.

Si andrà (almeno) alla seconda metà del 2026 invece per la sistemazione della spianata dove un tempo sorgeva la fabbrica di saponi che aveva come simbolo il personaggio di Calimero.

Lo spazio è stato acquisito da una società di sviluppo immobiliare, Cospe, che realizzerà un centro logistico con un supermercato, uffici e alcuni servizi sanitari privati. Negli ultimi mesi sono state presentate, dal gruppo, alcune variazioni progettuali per semplificare la costruzione degli edifici.

Sempre nei mesi scorsi si erano susseguite anche le voci per la possibile apertura di una nuova Esselunga in area ex Mira Lanza, questo perché Cospe è solita lavorare insieme al gruppo della famiglia Caprotti ma a oggi non è noto quale sarà l’insegna della grande distribuzione organizzata ad aprire un supermercato in un quartiere che ne ha già una decina.