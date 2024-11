Vaccino antinfluenzale ad accesso gratuito all’Esselunga e all’Ipercoop Aquilone

Genova. La campagna antinfluenzale Asl3 prosegue con un doppio appuntamento in accesso diretto e gratuito (per le categorie individuate dal Ministero della Salute) all’interno di Esselunga e del centro commerciale L’Aquilone. Gli specialisti dell’Igiene e Sanità pubblica Asl3 saranno presenti:

– lunedì 25 novembre dalle 9 alle 13 all’interno del supermercato Esselunga di via Piave

– mercoledì 27 novembre dalle 9 alle 13 al centro commerciale L’Aquilone di Bolzaneto

“La progettualità – spiega Giacomo Zappa, direttore del Dipartimento Prevenzione e della struttura Igiene e Sanità pubblica – già sperimentata con successo negli anni scorsi, ci permette di raggiungere il cittadino fuori dal circuito ambulatoriale istituzionale, in sedi comode e familiari e in totale sicurezza, consentendo a chi lo desidera di proteggersi dall’influenza in maniera facile e immediata, senza necessità di prenotazione né di richiesta medica. Ringrazio Esselunga e il Centro Commerciale L’Aquilone – conclude Zappa – per aver risposto prontamente alla nostra proposta”.

La vaccinazione è offerta in forma gratuita alle persone di età maggiore o uguale a 60 anni, ai bambini nella fascia 6 mesi-6 anni, ai portatori di patologie a maggior rischio di complicazioni e alle persone appartenenti alle categorie per cui è raccomandata, come stabilito dal Ministero della Salute. Si ricorda comunque che è possibile vaccinarsi anche previa prenotazione CUP negli ambulatori istituzionali Asl3 dell’Igiene e Sanità pubblica, negli studi del proprio medico curante e nelle farmacie aderenti.