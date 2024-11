Università di Genova, un convegno a cent’anni dalla morte di Matteotti. Manti: “Un grande esempio per i giovani”

Genova. A cent’anni dalla morte di Giacomo Matteotti, un convegno per discutere del suo pensiero, l’etica e la politica, organizzato dall’Università di Genova: l’evento si terrà mercoledì 4 dicembre dalle 14.30, in aula Mazzini di Via Balbi 5 – situata al terzo piano della sede dell’Università.

Lo scopo di questo evento sarà quello di discutere e portare riflessioni sul politico italiano, in occasione del centenario del suo assassinio. Interverranno Maurizio Degl’Innocenti, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Matteotti, Franco Manti, professore del dipartimento di Scienze della Formazione all’Università di Genova, Alberto Aghemo, presidente Fondazione Matteotti, e Guido Levi, professore del dipartimento di Scienze Politiche all’Università di Genova.

“Matteotti è fondamentale in quanto personaggio: è un esempio raro di sacrificio verso le proprie idee – dichiara Franco Manti – Nella sua visione politica coesisteva una correlazione tra due importanti principi: una grande responsabilità, che ogni politico dovrebbe avere verso i cittadini, e una forte etica della convinzione, in quanto un politico non convinto delle proprie idee non è un bravo politico”.

“È stato un primo modello di Governo che si rapportava con la popolazione – continua Manti –, Matteotti era un uomo molto pragmatico e concreto che voleva portare proposte veramente incidenti sulla vita delle persone e sulla struttura dello Stato”.

Manti sottolinea, inoltre, l’importanza di condividere la storia del politico in quanto “un grande punto di riferimento per i giovani”.