Undertaker testimonial della terza maglia del Genoa, commentatori scatenati sui social

Genova. Il follow di qualche settimana fa lasciava presagire qualche sorpresa. Oggi il Genoa ha svelato il testimonial della terza maglia. Si tratta di Undertaker, leggenda del Wrestling. Il deadman, così è soprannominato perché il suo personaggio entrato nella storia di questo sport-spettacolo che ha milioni di fan in tutto il mondo, è la perfetta incarnazione di quello che è il lato oscuro, in linea con la campagna marketing di quest’anno della terza divisa, di colore nero.

Dopo Rita Ora l’anno scorso, ecco un nuovo modello per la terza maglia, sempre made in Usa, per far conoscere il Genoa a livello internazionale. Il becchino, che su Instagram ha 5 milioni di follower, ha postato sul suo profilo l’immagine la maglia personalizzata e una storia commentandola Lord of darkness ricordando il biennio 1996-1998 in cui tornò sul ring dopo che il copione previsto nella storyline del suo personaggio lo aveva letteralmente fatto bruciare vivo.

Il Genoa ha celebrato la collaborazione anche con un mini reel che rievoca l’inconfondibile suono delle campane che preannunciavano l’ingresso sul ring del becchino, a volte interrompendo match altrui e terrorizzando gli avversari.

Sui social i commenti, anche goliardici, si sprecano.

E c’è chi lo vorrebbe al Ferraris, magari in difesa.