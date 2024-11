Una targa e tanti appuntamenti per ricordare il bibliotecario Francesco Langella

Genova. In ricordo di Francesco Langella, il “bibliotecario con barba e baffi”, scomparso pochi mesi fa, la biblioteca De Amicis e il sistema bibliotecario urbano promuovono l’iniziativa Tutti a bordo con Francesco!: una settimana di eventi in collaborazione con AIB Liguria, Nati per Leggere Liguria e il gruppo di lettrici volontarie Mileggiamé.

Sabato 23 novembre, in sala Luzzati, si terranno una serie di approfondimenti rivolti a insegnanti, educatori, bibliotecari e chiunque sia interessato al tema della lettura ad alta voce: con “Barba, baffi e libertà“, il gruppo territoriale genovese di MCE (Movimento Cooperazione Educativa) ripercorrerà la vita di Langella, tra impegno civile e passioni, attraverso interventi, racconti e laboratori aperti a tutti (iscrizioni a questo link).

La giornata proseguirà alle 16.30 con “Letture sotto il gelso”: gli alberi davanti a porta Siberia, tanto amati da Langella, ospiteranno la musica e le parole delle “cantastrocche” di Mirko Barbieri e le letture animate del gruppo “Mileggiamé”. Alla fine di questo momento, verrà posizionata da Porto Antico spa una targa in ottone sulla panchina preferita del bibliotecario.

“Papà era un bibliotecario dell’anima, ascoltava i sentimenti, credeva nella cultura e nelle biblioteche come luoghi aperti dove imparare a crescere e a vivere – ricorda il figlio Mattia Langella – oggi ci sentiamo tutti un po’ più soli, avremmo ancora bisogno di qualche suo consiglio o incoraggiamento, di una mano sul cuore”.

Questa toccante giornata si concluderà alle 17.30 in sala Luzzati, con un momento più intimo: Dario Apicella, accompagnato in musica da Giovanni Parodi, presenta “Mattia e la luna”, con letture dell’omonimo libro di Francesco Langella e intermezzi musicali.

Per partecipare alle attività in biblioteca del pomeriggio prenotare al numero 0105579560 oppure via mail a deaprenotazioni@comune.genova.it indicando un recapito telefonico.

Queste iniziative sono la coda di una serie di eventi che ha popolato l’intera settimana dedicata al Bibliotecario a soli tre mesi dalla sua scomparsa. Oltre 50 iniziative e laboratori in Liguria e nel panorama Nazionale.