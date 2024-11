“Un giorno da Psychodonna”, il concerto che diventa disegno all’area archeologica dei Giardini Luzzati

Genova. “Un giorno da Psychodonna” è un concerto disegnato che nasce dalle canzoni di Psychodonna, il disco di Rachele Bastreghi e dai disegni di Alessandro Baronciani.

Un concerto intimistico e trascinante per voce, piano ed elettronica dove Rachele Bastreghi e Mario Conte suoneranno dal vivo mentre Alessandro Baronciani disegnerà in diretta. Molto più di un live o di uno spettacolo tradizionale: una vera e propria esperienza visiva e sonora, altamente poetica. Lo spettacolo immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una stanza tutta sua, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo Mondo possibile dopo il tramonto.

Dopo il successo dei concerti disegnati con Colapesce e il concerto a fumetti di Quando tutto diventò blu insieme a Corrado Nuccini, Ilariuni dei Gomma e Her Skin, Alessandro Baronciani torna sul palco insieme a Rachele Bastreghi (cantante dei Baustelle) in uno spettacolo inedito creato sulle suggestioni derivanti dall’ascolto del suo ultimo disco solista Psychodonna. Un concerto mai visto prima, suonato e disegnato dal vivo insieme al musicista e produttore Mario Conte.

La regia del suono è curata da Lorenzo Caperchi.

Questo spettacolo è stato presentato per la prima volta a marzo 2024, in tre date: l’1 marzo a Firenze nella Sala Vanni per iniziativa di Lorenzo Bianchi (Musicus Concentus) che ha dato la spinta iniziale all’ideazione dello spettacolo, il 5 marzo a Milano a Mosso e il 9 marzo all’Angelo Mai di Roma.