Un corso di formazione per la Doula che accompagna le persone al fine vita

Genova. So.Crem lancia la seconda edizione del corso di formazione per doula. L’End of Life Doula è una nuova figura assistenziale, non medica e non sanitaria, che si propone di offrire un sostegno su misura, intimo e individualizzato, a domicilio o presso strutture organizzate (servizi ospedalieri, hospice, Rsa), a coloro che sono prossimi alla fine della vita, ai loro familiari e a chi è stato esposto a perdite significative, a traumi, a lutti.

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze approfondite e strumenti adeguati a intervenire a supporto delle persone affette da malattie croniche e ingravescenti e di chi se ne prende cura.

Il corso ha durata biennale ed è articolato in 6 moduli mensili di approfondimento per ciascun anno di frequenza e prevede lezioni in aula, laboratori esperienziali guidati, discussione casi.

Le lezioni del primo anno inizieranno l’11 gennaio 2025 e proseguiranno fino al giugno 2025.

Il secondo anno inizierà dall’ottobre 2025 e si chiuderà a marzo 2026.

Durante il corso qualificati esperti delle diverse aree di intervento, componenti di comitati etici, medici, giuristi, psicologi, antropologi, sociologi, infermieri ed educatori professionali approfondiranno varie tematiche: evoluzione culturale e storica del concetto di morte; morte e spiritualità, la morte digitale.

E poi elementi di bioetica e di biodiritto, dolore fisico e dolore mentale e molti altri. È prevista per ciascun anno accademico la frequenza di sei fine settimana al mese.

Sono previste inoltre 80 ore di tirocinio da svolgere presso strutture convenzionate.

I colloqui di ammissione sono fissati per sabato 14 dicembre 2024 alle ore 9.30, al Centro Studi Edoardo Vitale di So.Crem, in corso Lanfranconi 1/7, a Genova. Le domande di partecipazione al corso devono essere inviate al seguente indirizzo mail: iscrizionecorsisocrem@gmail.com. Per informazioni scrivere a: iscrizionecorsisocrem@gmail.com.