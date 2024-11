Un corso di educazione finanziaria dedicato alle operatrici dei centri antiviolenza

Genova. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura di Genova e dalla Regione Liguria in attuazione del protocollo In Rete contro la violenza, la sede di Genova della Banca d’Italia, in adesione all’invito della prefetta di Genova, ha organizzato per le operatrici e le volontarie dei centri antiviolenza e delle case rifugio della Liguria un ciclo gratuito di quattro incontri con i propri esperti sui temi di educazione finanziaria che possono rafforzare l’azione di supporto alle vittime nel loro ritorno a una vita indipendente.

L’educazione finanziaria costituisce un valido aiuto per accrescere la consapevolezza e la sicurezza rispetto alla gestione del denaro, in particolare per le donne impegnate in un percorso di empowerment e di fuoriuscita da situazioni di violenza economica.

I centri e le case della Liguria, dietro invito dell’assessorato regionale alle Pari opportunità, hanno aderito con numerose iscrizioni per la partecipazione in presenza o da remoto agli incontri, che si svolgeranno sempre alle 10 presso la sede della Banca in via Dante 3, secondo il seguente calendario: 7 novembre – La pianificazione finanziaria; 28 novembre – Gli strumenti di pagamento elettronici; 5 dicembre – Il conto corrente, l’home banking e la sicurezza informatica; 12 dicembre – L’indebitamento prudente.

I lavori del primo incontro (7 novembre) verranno aperti dagli indirizzi di saluto della capa della sede di Genova Raffaella Di Donato, della prefetta di Genova Cinzia Torraco e della dirigente del settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità della Regione Liguria Maria Luisa Gallinotti.