Ultima “chiamata” stagionale per Roberto Malvasio al Pavia Rally Circuit

Genova. Ultima chiamata stagionale per Roberto Malvasio che, sabato e domenica prossimi, sarà al via della 4^ edizione del Pavia Rally Circuit, evento che si svolgerà sull’impianto permanente del moto – autodromo di Castelletto di Branduzzo. Per l’occasione, il pilota di Ronco Scrivia utilizzerà una Renault Clio Rally3 che gli sarà messa a disposizione dalla Kimera Racing e condividerà l’esperienza con la “naviga” locale Barbara Braga.

“Così come lo scorso anno – osserva il portacolori della Scuderia Valpolcevera – andiamo a chiudere la stagione nella gara pavese, dove sarò nuovamente in coppia con Barbara Braga. Per l’occasione, disporrò di una Renault Clio in configurazione Rally3, una vettura che non ho mai guidato: proprio per questo, in accordo con la squadra, abbiamo deciso di sostenere una breve serie di test nella giornata di venerdì”.

“Per vari motivi – aggiunge Roberto Malvasio – questa per me è stata una stagione un po’ tribolata ma, ad ogni modo, non priva di appagamenti. Ora voglio concluderla nel migliore dei modi, ossia con divertimento e soddisfazione, e questo tipo di gara, che conosco ormai bene, è l’ideale per raggiungere il mio scopo”.