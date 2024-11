Ubriaco prima si introduce a casa della ex, poi strattona i carabinieri: arrestato 35enne

Genova. Un italiano di 35 anni, già denunciato per stalking e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato ieri da carabinieri per resistenza e violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

Il 35enne infatti, ubriaco si era introdotto a casa della ex che, quando se lo è visto davanti ha chiamato spaventata il 112. Lui è fuggito e all’arrivo dei carabinieri non era più in casa della donna.

I militari dell’Arma lo hanno invece trovato a casa sua, ma alla vista delle divise l’uomo ha cominciato a insultare e strattonare i carabinieri. Per questo è stato arrestato.