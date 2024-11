Turisti francesi si perdono di notte nei boschi, geolocalizzati grazie allo smartphone

Rapallo. Intervento in serata in zona Caravaggio, sulle alture di Rapallo, per due turisti francesi.

I due, 68enni, erano impegnati in un’escursione pomeridiana quando hanno sbagliato sentiero per il rientro e si sono ritrovati, non equipaggiati, in una zona estremamente impervia.

Allertata dal 118, è intervenuta la squadra del soccorso alpino e speleologico Liguria che, con le coordinate del telefonino di uno dei due, e dopo avere fatto un “Locator” (il sistema di individuazione attraverso il segnale dello smartphone) ha raggiunto i due turisti e li ha riaccompagnati sulla strada.

Lì sono arrivati anche i vigili del fuoco di Rapallo che, con un fuoristrada, hanno accompagnato i turisti, affaticati ma in buone condizioni, al loro albergo a Rapallo.