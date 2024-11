Turista francese “inghiottito” dalla scogliera, messo in salvo dai vigili del fuoco

Camogli. Un turista francese, in questi giorni in vacanza a Genova, ieri ha voluto visitare Camogli e la zona portuale. Incamminatosi sul molo, dopo pochi metri ha deciso di salire sugli scogli, nonostante un’ordinanza comunale lo vieti, e, forse accecato dal sole, è precipitato in buco tra i massi, rimanendo ferito alla testa e rimanendo incastrato.

Una volta lanciato l’allarme da un passante, sul posto sono arrivati i medici del 118, accompagnati dai militi della Croce Verde di Camogli e dai vigili del fuoco di Rapallo. Questi ultimi hanno imbragato il ferito, sempre cosciente, e lo hanno estratto dalla scogliera.

L’uomo è stato quindi portato al pronto soccorso del San Martino, prima in codice rosso, poi declassato a giallo.