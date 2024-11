Turismo, World Travel Market 2024: raddoppia la presenza di operatori liguri alla fiera di Londra

Genova. La Liguria torna al WTM – World Travel Market 2024 di Londra, uno dei principali appuntamenti internazionali del settore turistico, con un numero di operatori ed espositori del nostro territorio- ad esempio strutture ricettive, Comuni, tour operator, consorzi turistici – raddoppiato rispetto allo scorso anno.

La crescita è indice dell’interesse delle realtà liguri del settore nei confronti del mercato inglese, ma anche effetto concreto del lavoro effettuato in sinergia con la Regione per la promozione sui mercati internazionali.

La manifestazione, in programma fino a domani, 7 novembre, si svolge presso il centro espositivo ExCeL London, dove la Liguria occupa uno spazio espositivo di 90 metri quadri all’interno dell’area ENIT, con 20 postazioni dedicate.

All’interno dello spazio, la Liguria offre un ventaglio di opportunità per incontrare i principali player del mercato e presentare il meglio delle sue proposte turistiche, da Ponente a Levante, dalla costa all’entroterra e nel cuore delle città d’arte come Sanremo, Chiavari e Genova.

A rafforzare ulteriormente la presenza della regione a Londra è l’inclusione della Liguria nel magazine Italia Travel News, edito dal magazine L’Agenzia di Viaggi, distribuito durante la fiera sia in formato cartaceo che digitale. Il contributo editoriale mette in evidenza alcune tra le principali attrazioni e novità che attendono i visitatori in Liguria nel 2025, tra cui la 13° edizione di Euroflora.

L’edizione 2024 del WTM è la più grande di sempre, non solo come espositori, ma anche in termini di presenze. Sono almeno 45mila i visitatori professionali provenienti da tutto il mondo, per una crescita stimata del 9% nel numero delle destinazioni presenti rispetto all’anno scorso, segno di una manifestazione in crescita.

La manifestazione ospita oltre 4mila enti turistici globali, albergatori, servizi di trasporto, marchi tecnologici, associazioni e tour operator.