Turismo, 2023 anno da record: in Liguria oltre il 74% della clientela è straniera

Genova. Torna a crescere il comparto del turismo in Italia dopo la flessione legata alla pandemia di Covid-19. Nel 2023, secondo l’Istat, nel nostro Paese si sono registrate oltre 447 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, superando i numeri del 2019 e toccando un nuovo picco assoluto.

Merito anche del ritorno dei turisti stranieri, in forte aumento: rappresentano oltre le metà del totale di quelli arrivati in Italia nel 2023, il 52,4%. E a trainare il settore, a livello nazionale e a livello ligure, sono le Cinque Terre: insieme con Costiera Sorrentina e Capri, Costiera Amalfitana, Val di Fassa e Val di Fiamme sono le località maggiormente visitate in Italia, sia rispetto al 2022 sia rispetto al 2023.

I numeri del turismo in Liguria

Guardando alla Liguria, nella nostra regione nel 2023 si sono registrate 16.084.210 presenze, il 3,6% del totale nazionale: rispetto al 2022 sono cresciute del 4%, rispetto al 2019 – ultimo anno particolarmente favorevole prima della pandemia – ben del 6,7%. Il trend rispecchia quello nazionale, con una percentuale significativa di clientela straniera, pari al 74,3%, una delle più alte in Italia secondo i dati delle piattaforme digitali di prenotazione.

I turisti provenienti da Germania, Usa, Francia e Regno Unito sono ai primi posti per numero di presenze, con alcune differenze nelle posizioni successive. Secondo la fonte Istat seguono i turisti provenienti da Svizzera e Liechtenstein e dai Paesi Bassi. Queste prime sei nazionalità rappresentano il 57,4% delle presenze totali estere. Invece, dai dati delle piattaforme digitali di prenotazione seguono i turisti polacchi e quelli provenienti da Svizzera e Liechtenstein. Il maggiore incremento delle presenze nel 2023 rispetto al 2022 si è registrato, come detto, alle Cinque Terre, un +8,7%.

A Genova tasso di occupazione medio delle strutture al 53,2%

Guardando solo a Genova, si piazza al 23esimo posto nella classifica delle città con la maggiore presenza di turisti. Nel 2023 ne sono arrivati 2.249.509, lo 0,5% del totale nazionale. A livello di tasso di occupazione mensile dei posti letto, il capoluogo ligure ha un indice di stagionalità di 23. Si tratta di una misura della variabilità delle presenze turistiche nei diversi mesi dell’anno: quello medio in Italia è del 59,3%, e di norma le grandi città mantengono valori significativamente al di sotto, mentre le località balneari e montane mostrano valori molto più elevati, riflettendo una netta stagionalità.

Genova, con il suo 23, sembra riflettere una distribuzione delle presenze turistiche più uniforme durante l’anno: il tasso di occupazione mensile medio è del 53,2%, con un picco massimo del 73,5% e un minimo del 36,6%.

Il 2024 segna una flessione: calano i turisti italiani

I numeri del 2023 non riflettono, però, quanto accaduto nel terzo trimestre del 2024, quello estivo. A livello generale gli arrivi sono diminuiti del 3,6%, le presenze dell’1,4%. Diminuiscono i turisti italiani, mentre gli stranieri continuano ad aumentare.

I dati Istat mostrano anche che gli esercizi extra-alberghieri risultano relativamente più stabili rispetto agli alberghieri, e che le presenze si concentrano ancora nei mesi di luglio e agosto. La permanenza media aumenta leggermente, segnalando una tendenza verso soggiorni più lunghi.