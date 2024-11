Tumore alla cervice uterina: in Asl 4 una giornata di consulenze gratuite, screening e vaccinazioni

Lavagna. Lunedì 18 novembre 2024, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, l’Asl 4 propone un pomeriggio di consulenze gratuite, screening e vaccinazione anti HPV con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e favorire la prevenzione precoce.

Tutte le iniziative, organizzate dalla S.S. Profilassi Malattie Infettive, dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia e dal Coordinamento Screening Oncologici, si svolgeranno negli ambulatori della S.C. Ostetricia e Ginecologia al secondo piano dell’ospedale di Lavagna, dalle ore 14.00 alle 17.00. I professionisti delle tre strutture saranno a disposizione per consulenze sul tumore della cervice uterina, sullo screening per la prevenzione del tumore e sulla vaccinazione anti HPV (Papillomavirus), gratuite e senza bisogno di prenotazione.

Sarà inoltre eseguito il pap test alle donne dai 25 ai 64 anni che non lo hanno eseguito negli ultimi tre anni. Lo screening è gratuito, su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei 12 posti disponibili. Per fissare l’appuntamento è necessario chiamare il numero 0185/329990, martedì 13 novembre 2024, dalle ore 9.00 alle 12.00;

Le vaccinazione anti HPV (Papillomavirus) saranno eseguite secondo le classi di età:

Per le donne maggiorenni, nate dal 1995, che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, la vaccinazione è gratuita e senza bisogno di prenotazione, previa valutazione della scheda vaccinale;

Per gli uomini maggiorenni, nati dal 2004, che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, la vaccinazione è gratuita e senza bisogno di prenotazione, previa valutazione della scheda vaccinale;

Per le donne e gli uomini maggiorenni, di qualunque età, con o senza fattori di rischio, la vaccinazione è gratuita o in co-payment (a seconda della presenza o meno dei fattori di rischio valutata singolarmente), senza bisogno di prenotazione e previa valutazione della scheda vaccinale.

“Con questa iniziativa, l’Asl 4 vuole ricordare l’importanza della prevenzione nella lotta al tumore della cervice uterina – spiegano Stefano Bogliolo, direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, Antonella Carpi, responsabile della S.S. Profilassi Malattie Infettive, e Barbara Di Marco, coordinatrice del programma Screening Oncologici -. Lo screening e la vaccinazione anti HPV rappresentano i due strumenti a disposizione. Il PAP Test è l’esame che permette di individuare precocemente i tumori della cervice uterina o le specifiche alterazioni che, con il passare del tempo, potrebbero diventare tali; identificarle in fase molto precoce consente di selezionarle e intervenire in maniera mirata in modo da impedirne la progressione. Insieme al PAP Test, la vaccinazione è lo strumento più efficace per proteggersi dai tumori HPV-correlati, come quello della cervice uterina: il Papillomavirus, infatti, è classificato come il secondo agente patogeno responsabile di tumore”.